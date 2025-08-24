Regimul rus, la fel cum a făcut acum 86 de ani, în timpul semnării Pactului Molotov-Ribbentrop, încearcă din nou să dividă Europa. Occidentul trebuie să învețe din istorie și să prevină repetarea greșelilor din trecut, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei.

„Acum optzeci și șase de ani, pe 23 august 1939, a fost semnat la Moscova Tratatul de neagresiune dintre Germania și Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice, cunoscut sub numele de «Pactul Molotov-Ribbentrop», împreună cu protocoalele sale secrete. În aceste acorduri, Hitler și Stalin au convenit să împartă Europa”, se arată în comunicat, relatează RBC Ukraine.

Ministerul a menționat că acest pact a pregătit scena pentru cel de-Al Doilea Război Mondial. Regimurile nazist și comunist au atacat împreună Polonia și au divizat-o, marcând începutul unui masacru de mai mulți ani care a curmat zeci de milioane de vieți.

Astăzi, lecțiile acelei istorii rămân esențiale. Kremlinul, la fel ca acum 86 de ani, încearcă să creeze „sfere de influență” și să redeseneze granițele în Europa prin forță. Ignorarea amenințărilor reprezentate de regimul rus ar putea duce la o catastrofă globală.

„La acea vreme, politicile mioape și lașe au dus în cele din urmă la moartea a 70 până la 85 de milioane de oameni, atrocități și distrugeri fără precedent și o catastrofă globală pentru umanitate. Comunitatea internațională nu trebuie să repete aceste greșeli astăzi”, se mai arată în comunicatul ministerului.

„Legea forței nu trebuie să devină niciodată superioară forței dreptului internațional”

Ministerul a subliniat, de asemenea, că Rusia, care a lansat cel mai mare război din Europa din 1939-1945, încearcă activ să distorsioneze realitatea și să ascundă crimele URSS. Combaterea propagandei rusești este esențială pentru păstrarea adevărului istoric.

„În contextul situației actuale, ne exprimăm încă o dată sprijinul pentru eforturile de a realiza pacea prin forță, conduse de Statele Unite și personal de președintele SUA Donald Trump, cu rolul activ al aliaților europeni”, se adaugă în declarație.

Pentru a realiza o pace justă pentru Ucraina, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a declarat că presiunea asupra Rusiei trebuie intensificată. O încheiere justă a războiului ar demonstra că țările occidentale au învățat lecțiile corecte din trecut.

„Legea forței nu trebuie niciodată să devină superioară forței dreptului internațional, iar dorința de pace nu poate fi un motiv pentru a îmbuna un agresor. Evenimentele din trecut trebuie să fie o lecție pe care am învățat-o, nu o greșeală pe care am repetat-o. Împreună, suntem capabili să protejăm lumea de acest lucru”, a conchis ministerul.

