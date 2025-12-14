Live TV

„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o condiție

Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Volodimir Zelenski Foto: Getty Images

Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar în anumite condiții.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, SUA și Europa vor trebui să ofere garanții de securitate suficiente în cadrul negocierilor în curs privind un acord de pace propus.

„Vorbim despre garanții bilaterale de securitate între Ucraina și Statele Unite — și anume, garanții similare celor prevăzute la articolul 5 ... precum și garanții de securitate pentru noi din partea partenerilor noștri europeni și a altor țări, precum Canada, Japonia și altele”, a declarat Zelenski jurnaliștilor într-o discuție de grup, potrivit unui articol al Financial Times.

Ucraina și liderii europeni lucrează la un plan de pace în 20 de puncte elaborat de SUA, care include concesii teritoriale către Rusia.

Zelenski a declarat că nu a primit răspuns de la Casa Albă cu privire la revizuirile propuse de el la plan.

Comentariile lui Zelenski vin în contextul în care oficialii germani, britanici și francezi discută duminică propunerile de încheiere a războiului din Ucraina, înaintea unei reuniuni care va avea loc luni și la care vor participa liderii acestor țări.

Trimisul SUA, Steve Witkoff, se va întâlni cu Zelenski, care va fi primit de Merz la Berlin luni.

General Bundeswehr: Rusia duce de mulți ani un război hibrid împotriva Germaniei: „Dezinformarea, sabotajul, spionajul - ceva obișnuit”


 

