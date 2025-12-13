Live TV

General Bundeswehr: Rusia duce de mulți ani un război hibrid împotriva Germaniei: „Dezinformarea, sabotajul, spionajul - ceva obișnuit"

Gen-lt Martin Schelleis
Gen-lt Martin Schelleis. Foto: Profimedia

Rusia duce de mulți ani un război hibrid împotriva Germaniei, astfel că în prezent se lucrează la consolidarea armatei și la îmbunătățirea sistemului de apărare civilă.

Acest lucru a fost declarat într-un interviu acordat Ukrinform de Martin Schelleis, Comisar federal pentru reziliență în situații de criză, politică de securitate și cooperare civil-militară a Ordinului de Malta în Germania, locotenent general în rezervă al Bundeswehr.

„De mulți ani, observăm războiul hibrid din ce în ce mai agresiv al Rusiei împotriva Germaniei. Atacurile cibernetice, sabotajul, dezinformarea, spionajul, inclusiv cu ajutorul dronelor, au devenit ceva obișnuit”, a spus Schelleis.

Generalul, care a servit în armată timp de 46 de ani, a menționat că prioritatea actuală este consolidarea Bundeswehrului, care, conform planului cancelarului Friedrich Merz, ar trebui să devină cea mai puternică forță armată convențională din Europa, cel puțin din Europa de Vest. Pentru a atinge aceste obiective, se preconizează cheltuirea a 154 de miliarde de euro pentru apărare până în 2029 și a altor 66 de miliarde de euro pentru infrastructura de apărare, ceea ce reprezintă mai mult decât dublul sumelor actuale.

„Deci, există suficienți bani, acum trebuie să recrutăm personal foarte repede – astăzi sunt 184.000, obiectivul este de 260.000 – să producem materiale și să construim clădiri. Cadrul de reglementare este ajustat peste tot pentru a accelera implementarea”, a spus Schelleis.

Fostul comandant militar a remarcat că apărarea, care a fost în mare parte neglijată în Germania din 1990, atrage din ce în ce mai multă atenție pe măsură ce deficiențele sale devin evidente.

El a recunoscut, de asemenea, că Germania are „capacități destul de decente”, dar acestea se concentrează în principal pe protecția împotriva dezastrelor în timp de pace.
„Acum trebuie să fie „pregătite pentru război” din punct de vedere calitativ și cantitativ”, a subliniat el.

Schelleis și-a exprimat speranța că, odată cu adoptarea legii-cadru KRITIS [Legea privind infrastructura critică] și punerea în aplicare a Directivei UE NIS 2 [versiunea actualizată a Directivei UE privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice], a fost creată o bază juridică extinsă pentru protecția infrastructurii critice. Acum trebuie completată cu conținut.

Conform informațiilor, serviciile de informații occidentale, în special cele germane, avertizează că Rusia ar putea ataca Europa până la sfârșitul deceniului.

 

