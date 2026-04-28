Ucraina l-a convocat pe ambasadorul Israelului, pentru a protesta față de importul de cereale furate de ruși din teritoriile ocupate

Haifa harbor and city skyline with container cranes, cargo ships, and residential buildings under a cloudy mountain backdrop
Portul din Haifa. Foto: Profimedia
Conflict pe rețelele sociale

Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev l-a convocat pe ambasadorul israelian pentru a protesta la adresa a ceea ce consideră a fi importul ilegal de cereale furate de Rusia de pe teritoriul ucrainean ocupat. A izbucnit o dispută diplomatică între cele două țări pe tema a ceea ce Kievul susține că ar fi acceptarea repetată de către Israel a cerealelor transportate de Rusia și provenite din estul Ucrainei, scrie TVPWorld.

Israelul a replicat că oficialii ucraineni nu au furnizat nicio dovadă care să susțină acuzațiile lor.

Datele de urmărire a transportului maritim au arătat că nava Panormitis, un cargobot sub pavilion panamez despre care se relatează că transportă 25.000 de tone de grâu și orz, a ajuns duminică în portul israelian Haifa și aștepta luni permisiunea de a acosta.

Refuzul de a respinge nava și încărcătura acesteia ar putea provoca o reacție diplomatică severă, a scris luni Reuters, citând o sursă diplomatică ucraineană anonimă care a afirmat că Tel Avivul a „ignorat” protestele anterioare.

Un incident anterior a vizat o navă rusă, Abinsk, care a acostat la Haifa la începutul lunii aprilie, transportând 44.000 de tone de cereale ucrainene, potrivit autorităților de la Kiev, care au afirmat că cerealele erau „furate”.

Ziarul israelian Haaretz a relatat că Israelul a acceptat cel puțin patru astfel de transporturi de cereale ucrainene în acest an.

Profiturile obținute din această operațiune dubioasă finanțează războiul lui Putin, scrie Haaretz.

Citiți aici investigația jurnaliștilor de la Haaretz:

Grâu ucrainean furat de Rusia este introdus ilegal în Israel. Profiturile finanțează războiul lui Putin (investigație Haaretz)

Situația a dus luni la un schimb de mesaje pe rețelele sociale între miniștrii de Externe ucrainean și israelian.

„Relațiile prietenoase dintre Ucraina și Israel au potențialul de a aduce beneficii ambelor țări, iar comerțul ilegal al Rusiei cu cereale ucrainene furate nu ar trebui să le submineze”, a postat șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiha, pe platforma X.

Friendly Ukrainian-Israeli relations have the potential to benefit both countries, and Russia’s illegal trade with stolen Ukrainian grain should not undermine them.

It is difficult to understand Israel’s lack of appropriate response to Ukraine’s legitimate request regarding the…

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 27, 2026

Sybiha a făcut referire și la incidentul anterior, avertizând asupra consecințelor.

„Acum că o altă navă de acest fel a sosit în Haifa, avertizăm din nou Israelul să nu accepte cerealele furate și să nu afecteze relațiile noastre”, a scris el.

„În acest context, l-am convocat deja oficial pe ambasadorul israelian la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei mâine dimineață pentru a-i înmâna nota noastră de protest și a solicita luarea măsurilor corespunzătoare.”

Postarea a primit un răspuns prompt din partea omologului israelian al lui Sîbiha, Gideon Sa'ar.

„Acuzațiile nu constituie dovezi”, a scris Sa'ar. „Dovezile care să susțină acuzațiile nu au fost încă furnizate.”

Dear Minister,
Diplomatic relations, especially between friendly nations, are not conducted on Twitter or in the media.

Allegations are not evidence.
Evidence substantiating the allegations have yet to be provided.
You did not even submit a request for legal assistance before… https://t.co/3pWztyRMyk

— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 27, 2026

Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
ALERTĂ medicală în România! Doctorii trag un semnal de alarmă după creșterea neașteptată a cazurilor
Fanatik.ro
„Triatlonul Imposturii” la Agenția pentru Sport. Angajatul care muncește 24 de ore pe zi, premii olimpice...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Georgianul Anzor Mekvabishvili, lecție de omenie printre români! Ce s-a întâmplat după meciul cu FC Argeș...
Adevărul
„Stația plutitoare de combustibil” fără reguli unde petrolul iranian își schimbă proprietarul
Playtech
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul...
Digi FM
Tudor Chirilă, reacție dură după anunțul moțiunii de cenzură: „AUR egal PSD. Lupta antisistem nu a existat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Adevarul
Ce ne arată fenomenele meteo extreme din regiunea Moldovei. Specialist: "Este esențială actualizarea...
Newsweek
Care pensionari NU iau ajutorul la pensie în luna mai chiar dacă au pensia sub 3.000 lei? Surprize neplăcute
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale