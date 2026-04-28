Ucraina l-a convocat pe ambasadorul Israelului, pentru a protesta față de importul de cereale furate de ruși din teritoriile ocupate

Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev l-a convocat pe ambasadorul israelian pentru a protesta la adresa a ceea ce consideră a fi importul ilegal de cereale furate de Rusia de pe teritoriul ucrainean ocupat. A izbucnit o dispută diplomatică între cele două țări pe tema a ceea ce Kievul susține că ar fi acceptarea repetată de către Israel a cerealelor transportate de Rusia și provenite din estul Ucrainei, scrie TVPWorld.

Israelul a replicat că oficialii ucraineni nu au furnizat nicio dovadă care să susțină acuzațiile lor.

Datele de urmărire a transportului maritim au arătat că nava Panormitis, un cargobot sub pavilion panamez despre care se relatează că transportă 25.000 de tone de grâu și orz, a ajuns duminică în portul israelian Haifa și aștepta luni permisiunea de a acosta.

Refuzul de a respinge nava și încărcătura acesteia ar putea provoca o reacție diplomatică severă, a scris luni Reuters, citând o sursă diplomatică ucraineană anonimă care a afirmat că Tel Avivul a „ignorat” protestele anterioare.

Un incident anterior a vizat o navă rusă, Abinsk, care a acostat la Haifa la începutul lunii aprilie, transportând 44.000 de tone de cereale ucrainene, potrivit autorităților de la Kiev, care au afirmat că cerealele erau „furate”.

Ziarul israelian Haaretz a relatat că Israelul a acceptat cel puțin patru astfel de transporturi de cereale ucrainene în acest an.

Profiturile obținute din această operațiune dubioasă finanțează războiul lui Putin, scrie Haaretz.

Citiți aici investigația jurnaliștilor de la Haaretz:

Grâu ucrainean furat de Rusia este introdus ilegal în Israel. Profiturile finanțează războiul lui Putin (investigație Haaretz)

Conflict pe rețelele sociale

Situația a dus luni la un schimb de mesaje pe rețelele sociale între miniștrii de Externe ucrainean și israelian.

„Relațiile prietenoase dintre Ucraina și Israel au potențialul de a aduce beneficii ambelor țări, iar comerțul ilegal al Rusiei cu cereale ucrainene furate nu ar trebui să le submineze”, a postat șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiha, pe platforma X.

Friendly Ukrainian-Israeli relations have the potential to benefit both countries, and Russia’s illegal trade with stolen Ukrainian grain should not undermine them.



It is difficult to understand Israel’s lack of appropriate response to Ukraine’s legitimate request regarding the… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 27, 2026

Sybiha a făcut referire și la incidentul anterior, avertizând asupra consecințelor.

„Acum că o altă navă de acest fel a sosit în Haifa, avertizăm din nou Israelul să nu accepte cerealele furate și să nu afecteze relațiile noastre”, a scris el.

„În acest context, l-am convocat deja oficial pe ambasadorul israelian la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei mâine dimineață pentru a-i înmâna nota noastră de protest și a solicita luarea măsurilor corespunzătoare.”

Postarea a primit un răspuns prompt din partea omologului israelian al lui Sîbiha, Gideon Sa'ar.

„Acuzațiile nu constituie dovezi”, a scris Sa'ar. „Dovezile care să susțină acuzațiile nu au fost încă furnizate.”

Dear Minister,

Diplomatic relations, especially between friendly nations, are not conducted on Twitter or in the media.



Allegations are not evidence.

Evidence substantiating the allegations have yet to be provided.

You did not even submit a request for legal assistance before… https://t.co/3pWztyRMyk — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 27, 2026

Editor : M.C