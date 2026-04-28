Cum a ajuns Ucraina să lovească tot mai adânc în Rusia: Ce arată un raport ISW

Data publicării:
Dronă Ucraina
Un operator de dronă verifică echipamentul înainte de a-l trimite în luptă. REUTERS/Serhii Korovainyi

Slăbiciunile din apărarea aeriană a Rusiei și numărul tot mai mare de drone ucrainene permit Kievului să extindă raza și intensitatea atacurilor asupra infrastructurii militare și energetice din interiorul Rusiei, arată un raport ISW.

Analiștii de la Institute for the Study of War (ISW) afirmă că apărarea aeriană a Rusiei permite Ucrainei să efectueze lovituri din ce în ce mai îndepărtate și mai intense asupra unor obiective energetice și militare, scrie Kyiv Post.

Potrivit raportului, apărarea aeriană a Rusiei este „suprasolicitată”, ceea ce creează vulnerabilități de care forțele ucrainene au profitat pentru a extinde atât raza, cât și intensitatea atacurilor.

În noaptea de 25 spre 26 aprilie, forțele ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Iaroslavl, una dintre principalele facilități de procesare a combustibilului din Rusia, provocând un incendiu. Uzina are o capacitate anuală de aproximativ 15 milioane de tone și produce benzină, motorină și combustibil pentru avioane. Imagini geolocalizate au confirmat incendiile la fața locului, în timp ce analiști independenți au sugerat că ar fi fost lovită o unitate-cheie de procesare.

Ucraina a vizat, de asemenea, obiective militare din Crimeea ocupată. Potrivit Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), atacurile din Sevastopol au avariat mai multe nave ale flotei ruse, o navă de recunoaștere, sisteme radar și infrastructura de pe aerodromul Belbek. Oficialii instalați de Rusia au recunoscut amploarea atacului, afirmând că zeci de drone au fost lansate în cursul nopții.

Analiștii spun că campania de atacuri cu rază lungă a Ucrainei s-a intensificat din martie, forțele ucrainene efectuând cel puțin 10 atacuri asupra infrastructurii petroliere și de gaze a Rusiei în ultimele săptămâni.

Aceste operațiuni ajung tot mai adânc în spatele liniilor ruse, inclusiv într-un atac în Celiabinsk, la peste 1.800 de kilometri de granița cu Ucraina.

ISW subliniază că vastitatea teritoriului rus și numărul tot mai mare de drone ucrainene au pus o presiune semnificativă asupra apărării aeriene, făcând dificilă protejarea tuturor obiectivelor critice.

Pe măsură ce Ucraina își extinde producția internă de drone, experții se așteaptă la atacuri mai frecvente și de amploare mai mare, vizând capacitățile economice și militare ale Rusiei.

Editor : M.I.

