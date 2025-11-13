Live TV

Ucraina produce mai multe drone decât toate țările NATO la un loc. „Războiul ne-a obligat să inovăm mai repede"

Chiar dacă unele sunt făcute în mici ateliere, dronele ucrainene sunt la fel de mortale ca cele scumpe.
„Războiul ne-a obligat să inovăm mai repede"

Ucraina produce în prezent 4 milioane de drone pe an – mai mult decât toate țările NATO la un loc. Războiul a transformat națiunea într-o superputere în domeniul dronelor, exportând tehnologie și expertiză în toată Europa.

După aproape patru ani de război pe scară largă, Ucraina s-a transformat într-o superputere în domeniul dronelor, producând aproximativ 4 milioane de vehicule aeriene fără pilot (UAV) pe an, informează Kyiv Post.

Acestea includ drone de atac cu rază lungă de acțiune dar și modele ieftine (FPV), pe care piloții le controlează folosind mici camere integrate.

Aceste cifre au fost citate într-un raport Bloomberg, care a menționat că SUA produc aproximativ 100.000 de drone militare anual.

„Nu este vorba doar de cantitatea de drone, ci și de varietate”, a spus analistul RAND Michael Bohnert. „Probabil mai mult decât toate țările NATO la un loc în acest moment.”

Inginerii și producătorii ucraineni caută acum parteneriate în străinătate pentru a-și extinde producția și a-și asigura finanțarea.

„Războiul ne-a obligat să inovăm mai repede”

Oleksandr Hrachov, șeful producătorului de drone TSIR, înființează o fabrică de drone tactice în Finlanda pentru a asigura o aprovizionare constantă a frontului și accesul la finanțare occidentală.

„Războiul ne-a obligat să inovăm mai repede”, a spus Hrachov, menționând că dronele ucrainene au trecut prin trei generații de îmbunătățiri în timpul necesar pentru a construi o nouă linie de producție în Finlanda.

Compania lui Hrachov înființează o fabrică pentru producerea de drone tactice – quadcopterele capabile să zboare până la 15 km (9 mile) pentru recunoaștere și atacuri pe linia frontului – în parteneriat cu firma finlandeză Summa Defence Plc.

Proiectul funcționează sub egida FlyWell, un consorțiu care reunește mai mulți producători ucraineni de drone care construiesc sisteme aeriene, terestre și maritime care vizează obiective rusești aflate la o distanță de până la 2.000 km (1.243 mile).

FlyWell își propune să strângă aproximativ 50 de milioane de dolari pentru a extinde producția în Europa și a finanța noi tehnologii, inclusiv drone alimentate cu hidrogen.

Deocamdată, Summa Defence finanțează producția și a dezvoltat trei prototipuri gata pentru producția în serie după testarea pe teren în Ucraina, a declarat CEO-ul Jussi Holopainen. Unele vor fi furnizate aliaților NATO, dar Ucraina rămâne prioritatea principală.

Know how ucrainean

Pe măsură ce Europa se grăbește să se reînarmeze, know-how-ul ucrainean este foarte solicitat. Companii ucrainene precum Skyeton și Fire Point deschid unități de producție în Slovacia, Danemarca și Marea Britanie, adesea cu sprijinul guvernelor europene.

Capacitatea Ucrainei de a produce drone la prețuri mici este un alt motiv pentru care Europa este dornică să colaboreze. Numai membrii FlyWell construiesc sute de mii anual, depășind cu mult firmele europene care produc cantități mai mici de sisteme mai scumpe.

Danemarca, de exemplu, a alocat 500 de milioane de coroane (77 de milioane de dolari) pentru a ajuta producătorii de arme ucraineni să se relocheze și să se extindă.

Racheta de croazieră Flamingo a Ucrainei, cu o rază de acțiune de 3.000 km (1.864 mile), este acum produsă în Danemarca în cadrul unui astfel de program.

Viceprim-ministrul Mikhailo Fedorov a declarat că industria de apărare a Ucrainei a explodat de la 10 producători de drone în 2022 la peste 500 în prezent.

„Nu ești pe piața globală a tehnologiei de apărare dacă produsul tău nu a fost testat în Ucraina”, a spus el.

Experții spun că producătorii ucraineni de drone repetă acum mai repede decât oricine altcineva în lume.

„Dronele ucrainene sunt pur și simplu mai performante”, a spus Konrad Iturbe, un inginer spaniol care ajută unitățile ucrainene să modifice dronele comerciale. „Sunt concepute pentru a putea fi reparate pe teren, combinate și asortate cu alte drone.”

Experiența de luptă a țării a remodelat și doctrina occidentală. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a citat Ucraina în redefinirea dronelor ca active consumabile, precum gloanțele, semnalând o trecere către războiul cu drone în masă, la costuri reduse.

După război, analiștii se așteaptă ca Ucraina să devină un partener cheie în domeniul apărării pentru țările NATO și un lider în producția de drone la prețuri accesibile.
„Vor avea fabricile și piesele – foarte rentabile”, a spus Bohnert.

 

