Ucraina și Bulgaria au semnat un acord de securitate pe 10 ani: ajutor militar, producție de armament și cooperare energetică

Ucraina și Bulgaria au semnat un acord de securitate pe 10 ani, care prevede sprijin militar continuu, producție comună de armament, inclusiv drone, și dezvoltarea unui coridor energetic, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Documentul, semnat luni la Kiev împreună cu premierul interimar bulgar Andrey Gyurov, stabilește cadrul cooperării bilaterale pe termen lung, în contextul războiului cu Rusia și al eforturilor Ucrainei de a-și consolida securitatea energetică și militară, scrie Kyiv Post.

Vorbind în cadrul unei conferințe de presă comune, Zelenski a declarat că acordul este rezultatul unor negocieri îndelungate și stabilește un cadru pentru cooperarea bilaterală în următorul deceniu.

Zelenski a precizat că acordul include continuarea sprijinului militar din partea Bulgariei și planuri pentru producția comună de armament în ambele țări, inclusiv drone.

„Cred că acest lucru întărește ambele țări și ambele națiuni”, a spus el.

Acordul vizează, de asemenea, cooperarea în domeniul energiei, inclusiv planuri pentru dezvoltarea unui coridor energetic care ar putea deveni operațional până la sfârșitul anului.

Zelenski a afirmat că proiectul ar putea asigura Ucrainei până la 10 miliarde de metri cubi de gaze anual.

„Acest lucru este foarte important pentru noi… ar putea servi ca alternativă în cazul unor blocaje din partea unor actori europeni”, a declarat el.

Zelenski a salutat, de asemenea, disponibilitatea Bulgariei de a se alătura inițiativei PURL, descriind acest pas drept o măsură suplimentară pentru consolidarea apărării aeriene a Ucrainei înaintea următorului sezon rece.

El a mulțumit Sofiei pentru sprijinul constant acordat candidaturii Ucrainei la Uniunea Europeană.

Ucraina a semnat, începând din 2024, o serie de acorduri bilaterale de securitate pe termen lung cu parteneri occidentali, menite să asigure sprijin militar și financiar pe durata războiului.

Printre primele s-a numărat un acord important cu Marea Britanie, în ianuarie 2024, urmat de acorduri cu Germania și Franța în februarie 2024.

Ulterior, Ucraina a semnat acorduri similare cu Italia și Canada, precum și cu Danemarca, Olanda și Finlanda.

Alte acorduri au fost încheiate pe parcursul anilor 2024 și 2025 cu țări precum Spania, Suedia și Norvegia, formând o rețea tot mai extinsă de angajamente pe termen lung, aliniate cadrului de securitate al G7.

Aceste acorduri includ, de regulă, prevederi privind ajutorul militar, cooperarea în industria de apărare, instruirea și sprijinul pe termen lung pentru securitatea și reconstrucția Ucrainei.

Editor : Ș.A.