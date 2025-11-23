Ucraina va avea de înfruntat condiții mai nefavorabile în viitor dacă planul de pace nu va fi semnat, declară SUA aliaților NATO

Oficialii americani au declarat aliaților NATO că Ucraina nu poate spera la condiții mai bune în viitor dacă nu va accepta să semneze planul de pace propus de Moscova și Washington în această săptămână, a relatat sâmbătă ziarul britanic The Guardian.

Ambasadorii țărilor NATO au fost informați vineri de secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, cu privire la planul care conține 28 de puncte și a fost divulgat presei.

„Niciun acord nu este perfect, dar trebuie încheiat cât mai curând posibil”, le-a spus el, potrivit unei persoane prezente la întâlnire, conform The Guardian.

Atmosfera din sală era sumbră, mai mulți ambasadori europeni punând la îndoială conținutul acordului și modul în care SUA au purtat negocierile cu Rusia fără a informa aliații.

„A fost o întâlnire de coșmar. A fost din nou argumentul «nu ai cărți de jucat»”, a spus sursa, referindu-se la afirmația lui Trump că Zelenski nu avea cărți de jucat, în timpul unei controversate întâlniri la Casa Albă din februarie.

Acordul propus în prezent conține o serie de prevederi care ar putea fi inacceptabile pentru Kiev, inclusiv necesitatea de a renunța la teritoriile ocupate de Rusia, precum și cedarea altor teritorii aflate încă sub controlul Kievului. De asemenea, acordul sugerează că ar urma să se acorde amnistie pentru toate crimele de război comise în timpul conflictului.

Sâmbătă, însă, Donald Trump a declarat că planul nu este oferta sa finală și că „într-un fel sau altul” speră ca luptele să înceteze.

Vineri, Volodimir Zelenski a adresat un mesaj video țării, spunând că este „unul dintre cele mai dificile momente din istorie”. Ucraina se află în fața unei alegeri, a spus el: „să ne pierdem demnitatea sau să pierdem un aliat cheie”.

Driscoll a refuzat să spună dacă acordul propus corespunde planului publicat în mass-media.

„Unele lucruri sunt importante, altele sunt de fațadă – și noi ne-am concentrat mai mult pe lucrurile importante”, a spus el, potrivit sursei cotidianului The Guardian.

Ucraina nu a fost implicată în elaborarea planului. Driscoll a spus că acest lucru a facilitat procesul, a raportat The Guardian.

„Președintele Trump vrea pace acum. Cu cât sunt mai mulți bucătari în bucătărie, cu atât este mai greu de gestionat”, a spus el, potrivit sursei prezente.

Ziarul a relatat că Julie Davis, însărcinat cu afaceri al SUA la Kiev, le-a spus celorlalți diplomați prezenți la întâlnire: „Acordul nu se îmbunătățește de aici, ci se înrăutățește”.

Davis a declarat reporterilor la începutul acestei săptămâni că președintele Donald Trump urmărește un „calendar agresiv” pentru semnarea acordului.

Termenul limită de Ziua Recunoștinței

Trump a declarat vineri că se așteaptă ca Zelenski să semneze planul până la sărbătoarea de Ziua Recunoștinței, pe 27 noiembrie. SUA au avertizat Ucraina că ar putea reduce asistența militară dacă nu semnează, a relatat Reuters.

Planul propune concesii teritoriale semnificative din partea Kievului, o limitare a dimensiunii forțelor armate ucrainene și un angajament de a nu adera la NATO.

În schimbul promisiunilor, inclusiv angajamentul de a nu invada țările vecine, Rusia ar beneficia de ridicarea sancțiunilor occidentale, ar recupera cea mai mare parte a activelor înghețate și ar fi readmisă în grupul G7.

În cazul unei noi invazii rusești în Ucraina, Moscova s-ar confrunta cu „o reacție militară coordonată decisivă” și cu reinstituirea sancțiunilor globale.

