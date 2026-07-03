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Ucraina va primi la summitul NATO un angajament de ajutor militar de 140 de miliarde de euro

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militari ucraineni
Foto: Profimedia
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Statele europene membre ale NATO şi Canada se vor angaja la summitul Alianţei săptămâna viitoare să ofere Ucrainei până la sfârşitul acestui an un ajutor militar de 70 de miliarde de euro şi din nou aceeaşi sumă anul viitor, aşadar 140 de miliarde de euro, au declarat vineri surse diplomatice citate de agenţiile AFP şi dpa, citate de Agerpres.

Conform acestor surse, suma include ajutorul militar de 60 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană s-a angajat să-l ofere Kievului în 2026 şi 2027, câte 30 de miliarde de euro în fiecare din aceşti ani printr-un împrumut din care au început deja să fie efectuate plăţi către Ucraina, ţară care nu va trebui să-l ramburseze decât dacă Rusia îi va plăti "reparaţii de război", altfel împrumutul va fi plătit de statele UE care au acceptat să-l garanteze, singurele care au refuzat fiind Ungaria, Cehia şi Slovacia.

Prin urmare, pe lângă aceste 60 de miliarde de euro, statele europene membre ale NATO şi Canada se vor angaja să ofere din propriile lor bugete Ucrainei ajutoare militare noi de 80 de miliarde de euro până la sfârşitul anului 2027.

Acest angajament, care va fi formalizat la summitul NATO, unde va fi prezent şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, este menit să transmită Rusiei semnalul că Alianţa rămâne neclintită în susţinerea Ucrainei în războiul intrat în al cincilea an.

Fondurile vor fi puse la dispoziţie în principal de membrii europeni ai NATO, întrucât preşedintele american Donald Trump refuză să mai ofere gratuit ajutor militar Ucrainei, el acceptând doar să vândă. Aşa a apărut mecanismul PURL (Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina), prin care ţări europene membre ale NATO şi Canada cumpără din SUA arme şi muniţii destinate Ucrainei.

Editor : M.B.

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