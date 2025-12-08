Live TV

70% dintre polonezi vor ca Germania să ofere despăgubiri Varșoviei pentru distrugerile din cel de-al Doilea Război Mondial

Data publicării:
Polish,National,White,And,Red,Flag,Against,Skyscrapers,In,Warsaw
Varșovia, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Aproape 70% dintre polonezi consideră că Germania nu și-a reparat greșelile pentru distrugerile provocate Poloniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit unui nou sondaj.

Relația dintre cele două țări a fost în centrul atenției în această lună, în urma consultărilor bilaterale dintre guverne la Berlin, în cadrul cărora Germania a restituit comori istorice jefuite din Polonia în timpul conflictului din 1939-1945.

Au fost abordate și subiecte cheie, precum potențialele reparații de război – o cerere de lungă durată a unor facțiuni politice poloneze. Guvernul anterior al Poloniei, condus de partidul conservator Lege și Justiție (PiS), a depus o cerere la Berlin pentru despăgubiri în valoare de 1,3 trilioane de euro în 2022.

În cadrul discuțiilor din această lună, actualul prim-ministru al Poloniei, Donald Tusk, a declarat că, dacă Germania nu se grăbește să despăgubească victimele supraviețuitoare ale ocupației de cinci ani a Germaniei naziste, Varșovia va trebui să suporte singură costurile.

Potrivit unui sondaj realizat la sfârșitul lunii noiembrie, aproape 70% dintre polonezi consideră că despăgubirile acordate până în prezent de Germania victimelor poloneze sunt inadecvate.

Cercetarea, realizată de United Surveys pentru site-ul web Wirtualna Polska și publicată sâmbătă, a arătat că aproape jumătate din populația țării este ferm convinsă că nu s-au făcut despăgubiri adecvate.

Dintre cei chestionați, 49,8% au declarat că Germania „cu siguranță” nu și-a achitat datoria față de Polonia, în timp ce 18,4% au declarat că sunt destul de de acord cu această opinie.

Diviziune politică


Cu toate acestea, sondajul a arătat că opinia publică pe această temă este puternic divizată pe linii politice.

Dintre susținătorii coaliției de guvernare de centru, 6% au afirmat că Germania și-a achitat „cu siguranță” datoria, 33% au susținut moderat această afirmație, iar 14% au fost în total dezacord. Alți 28% au declarat că nu știu.

În rândul alegătorilor care susțin partidul de dreapta PiS sau partidul de extremă dreapta Confederația, o proporție mult mai mare (74%) a respins reparațiile germane de până în prezent ca fiind insuficiente, iar 17% și-au exprimat sprijinul moderat pentru această opinie.

Cei care credeau cu tărie că Germania a făcut reparații suficiente reprezentau doar 1%, iar 7% susțineau moderat această opinie. Doar 1% din acest segment electoral nu avea o opinie în această privință.

Ce spune Germania?

Guvernul german insistă că problema reparațiilor pentru cel de-al Doilea Război Mondial este încheiată în baza unui acord semnat în 1953 – o afirmație contestată de Polonia pe motiv că la acea vreme era vasal al Uniunii Sovietice.

Germania a oferit 200 de milioane de euro despăgubiri ca „gest umanitar” victimelor în viață, sumă pe care guvernul polonez a respins-o ca fiind inadecvată. Între timp, numărul supraviețuitorilor în viață este în continuă scădere și se ridică în prezent la aproximativ 50.000.

Acest lucru l-a determinat pe Tusk să solicite Berlinului să „se grăbească” dacă dorește cu adevărat să sprijine victimele în viață. Sugestia prim-ministrului că Polonia ar putea face acest lucru dacă Germania nu este dispusă să continue a stârnit critici din partea opoziției interne a lui Tusk, biroul președintelui Karol Nawrocki afirmând că ideea este „teribilă”.

Cu toate acestea, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește propunerile privind construirea unui memorial permanent în Berlin pentru victimele poloneze ale războiului, care a primit undă verde din partea parlamentarilor germani săptămâna trecută.

În timpul ocupației naziste a Poloniei, între 1939 și 1945, 5,2 milioane de polonezi au fost uciși, dintre care unul din cinci era copil sub 10 ani. Două milioane de polonezi au fost folosiți ca sclavi, efectuând aproape cinci milioane de ore de muncă forțată. Alți 600.000 au suferit dizabilități ca urmare a războiului.

