Aderarea la UE este o formă de garanție de securitate, i-a spus președinta Parlamentului European lui Zelenski, la Kiev

Roberta Metsola și Volodimir zelenski, în timpul conferinței de presă comune de la Kiev, 17 septembrie 2025 Foto: captură video

Aderarea Ucrainei la UE ar servi ca factor de descurajare a viitoarelor atacuri rusești odată ce se va ajunge la un acord de pace, i-a spus președinta Parlamentului European lui Volodimir Zelenski. Roberta Metsola s-a aflat miercuri într-o vizită la Kiev.

„Considerăm aderarea la UE o formă de garanție de securitate”, a declarat Roberta Metsola la Kiev, avându-l alături de președintele ucrainean. „[Aderarea] este un angajament de a face parte dintr-un grup de state care nu sunt doar o putere economică, ci și o putere în materie de securitate”, relatează Politico.

În ultimul an, UE și-a intensificat eforturile de a stimula cheltuielile pentru apărare și de a coordona eforturile de securitate între țările sale membre, contribuind la „pregătirea” militară a continentului, a susținut Metsola.

Lucrările privind garanțiile de securitate pentru Ucraina s-au accelerat după o reuniune a liderilor europeni la Casa Albă în august. Însă guvernele UE nu au stabilit încă cum ar putea arăta acestea și nici amploarea implicării SUA.

Zelenski a afirmat că cea mai bună garanție de securitate este o armată ucraineană „puternică”, susținută de contribuțiile financiare ale aliaților, și i-a mulțumit Robertei Metsola pentru sprijinul ferm al Parlamentului European pentru aderarea Ucrainei la UE.

Cererea Ucrainei de aderare la UE a primit undă verde inițială din partea liderilor UE în 2023. Însă progresul acesteia este blocat în prezent de Ungaria, al cărei prim-ministru, Viktor Orbán, a făcut din opoziția față de aderarea Kievului la blocul comunitar un pilon cheie al propriei sale campanii pentru realegerea în anul viitor.

Zelenski a solicitat, de asemenea, eurodeputaților să sprijine noi sancțiuni împotriva Rusiei și a criticat Ungaria și Slovacia pentru că sunt „dependente” de exporturile de energie ale Rusiei.

Guvernele UE negociază sancțiuni mai dure împotriva Moscovei – și, potențial, Beijingului – după ce președintele american Donald Trump a cerut blocului să renunțe la importurile de energie din Rusia.

Editor : B.E.

