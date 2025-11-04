Live TV

Aeroportul din Bruxelles a fost închis din cauza depistării unor drone în apropierea terminalului

Data publicării:
aeroport bruxelles
Aeroportul din Bruxelles a fost închis din cauza depistării unor drone în apropierea terminalului Foto: Profimedia

Aeroportul Bruxelles-Zaventem a fost închis complet din cauza prezenţei a trei drone în apropierea terminalului, marţi, cu puţin înaintea orei locale 20:00 (19:00 GMT), potrivit cotidianului local Het Laatste Nieuws, informează EFE.

Unele dintre avioanele care se îndreptau spre principalul aeroport din Bruxelles şi aeronavele care trebuiau să aterizeze în capitala belgiană sunt deviate acum către alte localităţi din Belgia, precum Liege, Charleroi sau Bruges şi, de asemenea, către aerodromuri externe precum Paris sau Frankfurt, conform site-ului specializat Flight Radar, citat de Agerpres.

Alte avioane rămân în aer într-un circuit de aşteptare, în timp ce terminalul Zaventem a declarat pentru Het Laatste Nieuws că "investighează cazul" şi că, deocamdată, nu există zboruri care să aterizeze sau să decoleze de la Bruxelles-Zaventem.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
Alexander Lukașenko
2
Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
5
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Digi Sport
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sebastian vladescu
Sebastian Vlădescu și Ionuţ Costea au ieșit din închisoare: ÎCCJ a...
micula1
Surse: Frații Micula nu sunt în România. Schema prin care ar fi...
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în Coaliție privind concedierile din primării și pensiile...
Militari români şi un elicopter Black Hawk la un exerciţiu militar NATO la baza de la Mihail Kogălniceanu
Planurile anunțate de Moșteanu pentru baza de la Kogălniceanu: Este o...
Ultimele știri
Emmanuel Macron anunță eliberarea a doi profesori francezi după trei ani de detenție în Iran
Submarin cu 1,7 tone de cocaină, interceptat în Atlantic de autoritățile portugheze
Ministrul nigerian de Externe răspunde la amenințările lui Trump: „Nu trebuie creat un alt Sudan”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
putin
Putin scoate rezerviștii pentru a apăra rafinăriile Rusiei de dronele ucrainene. Lege specială adoptată la Moscova
politia anderlecht
Schimb de focuri de armă în Anderlecht, regiunea capitalei Bruxelles. Un copil de 11 ani a fost rănit ușor. Autorii au fugit pe scutere
Un avion a rămas blocat pe pista aeroportului din Cluj, după aterizare. Unul dintre piloți a fost luat cu ambulanța, inconștient
detinut care se tine de gratiile unei celule
Un bărbat eliberat din închisoare, unde ispășise o pedeapsă de 3 ani, a fost arestat din nou chiar la poarta penitenciarului Deva
drona
Belgia a ordonat armatei să doboare dronele care survolează bazele militare: „Vin să spioneze, să vadă unde se află avioanele F-16”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de...
Fanatik.ro
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
De ce a ales Novak Djokovic să-și părăsească țara și să se mute în Grecia. Motivul neașteptat: „Sunt minunate”
Adevărul
Decizia de viață și de moarte a Ucrainei la Pokrovsk
Playtech
Stagii de cotizare la pensie 2025. Complet, potenţial sau minim
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat...
Pro FM
Noi detalii despre relația dintre Chris Martin și Sophie Turner. Apropiații celor doi rup tăcerea: „Au multe...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
O doctoriță româncă a fost găsită carbonizată în Franța. Fiul ei de 22 de ani, principalul suspect
Newsweek
Decizii la mica recalculare cu pensii crescute cu ZERO lei. Ce adeverințe au depus pensionarii?
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”