Ajutor de la Bruxelles, de 1,6 miliarde de euro, pentru palestinieni

Uniunea Europeană a anunțat luni un ajutor financiar de 1,6 miliarde de euro, eșalonat până în 2027. Mai mult de jumătate este destinat consolidării Autorității Palestiniene, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, conform AFP, citată de Agerpres.

„Ne consolidăm sprijinul pentru poporul palestinian. 1,6 miliarde de euro până în 2027 vor ajuta la stabilizarea Cisiordaniei și a Fâșiei Gaza”, a transmis Kallas pe rețeaua socială X.

Aproximativ 620 de milioane de euro, sub formă de granturi, sunt alocate bugetului Autorității Palestiniene și 576 de milioane de euro pentru proiecte economice în Cisiordania și Gaza, odată ce situația o va permite, a precizat UE.



Nevoile de finanțare ale Autorității Palestiniene sunt estimate la aproximativ 12,5 miliarde de dolari pentru perioada 2024-2026, potrivit unui oficial al UE. Aceasta nu are, practic, niciun venit, cu atât mai mult cu cât autoritățile israeliene refuză să-i plătească taxele datorate, în special în ceea ce privește TVA, menționează jurnaliștii AFP.



Sunt planificate, de asemenea, împrumuturi de până la 400 de milioane de euro, prin intermediul Băncii Europene de Investiții, ca parte a acestui pachet de ajutorare, care se va prelungi până în 2027.



Comisia Europeană intenționează, de asemenea, să lanseze o platformă care să reunească donatorii, pentru a mobiliza mai multe fonduri pentru palestinieni.



Europenii vor să întărească Autoritatea Palestiniană ca parte a soluției celor două state pe care o apără, în ciuda opoziției Israelului. Premierul palestinian Mohammed Mustafa s-a întâlnit luni după-amiază cu miniștrii din cele 27 de state membre pentru a face un bilanț al situației, dar și al reformelor cerute de UE.



La finalul acestei întâlniri, Kaja Kallas, care s-a declarat „foarte îngrijorată de înrăutățirea situației” din Gaza, a cerut din nou reluarea negocierilor, drept „singura modalitate de a pune capăt suferinței ambelor părți”.



La rândul său, comisarul european pentru regiunea mediterană, Dubravka Suica, a subliniat că mișcarea islamistă Hamas „nu are ce căuta” în soluția celor două state pe care UE o cere. „Partenerul și interlocutorul credibil este Autoritatea Palestiniană”, pe care Europa vrea să o „întărească”, a spus ea.



Europenii au anunțat, în iulie anul trecut, că vor oferi un ajutor de 400 de milioane de euro palestinienilor, condiționând eliberarea sprijinului lor suplimentar de reforme în cadrul Autorității Palestiniene.



„Cerem guvernanță, o bună guvernanță. Acest lucru este de o importanță capitală, deoarece vrem să știm cum va guverna Autoritatea Palestiniană nu numai Cisiordania, ci și în Gaza”, a spus Kallas, adăugând că primele reformele, în special în domeniul social, au fost deja întreprinse.



Mai mulți miniștri europeni au cerut revenirea la încetarea focului în Gaza, unde situația se deteriorează constant.







Editor : C.A.