Alianță pentru războiul viitorului. Canada se alătură programului britanic privind avioanele Tempest, de generația a șasea

Canada s-a alăturat Marii Britanii într-o coaliție care construiește următoarea generație de avioane de vânătoare, noul prim-ministru de la Londra Andy Burnham susținând că anunțul de marți face programul „și mai puternic”, transmite DPA.

Programul Global de Luptă Aeriană (GCAP) este un pact încheiat de Regatul Unit cu Italia și Japonia pentru construirea unui nou avion de vânătoare de a șasea generație.

Denumite informal Tempest, noile avioane vor fi echipate cu tehnologie care include inteligență artificială și senzori de generație următoare, în contextul în care națiunile occidentale încearcă să mențină superioritatea aeriană în fața amenințărilor din partea puterilor rivale precum Rusia și China.

Canada s-a alăturat programului în calitate de primă „națiune observatoare”, ceea ce înseamnă că nu va avea un rol decizional, dar va avea acces privilegiat la acesta.

De asemenea, deschide calea pentru o contribuție mai strânsă a Canadei la GCAP în viitor.

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a salutat anunțul în prima sa zi completă de mandat, marți.

Burnham a declarat: „Așa cum am spus pe treptele de la Downing Street, ne vom onora angajamentele în materie de apărare – și vom folosi aceste investiții pentru a transforma viețile oamenilor. Și vom colabora și mai strâns cu aliații noștri.”

Așadar, astăzi, nu doar că ne reînnoim angajamentul față de programul nostru de avioane de luptă GCAp de ultimă generație, ci sunt încântat să anunț că Canada se va alătura programului în calitate de primă națiune observatoare.

Gcap este deja unul dintre cele mai ambițioase parteneriate industriale și de apărare din lume, susținând 4.500 de locuri de muncă în Regatul Unit. Anunțul de astăzi îl consolidează și mai mult”, a explicat Burnham.

Anunțul a fost făcut în timp ce noul secretar al Apărării, Wes Streeting, i-a primit pe omologii săi japonezi, italian și canadian - Shinjiro Koizumi, Guido Crosetto, respectiv David McGuinty - în prima sa zi de mandat, la cazarma Wellington din Londra.

Streeting a declarat: „Prima datorie a oricărui guvern este să mențină țara în siguranță. De aceea, promovez acest program chiar în prima mea zi de activitate. GCAP continuă să consolideze securitatea noastră, să stimuleze inovația tehnologică și să creeze locuri de muncă înalt calificate în Regatul Unit.”

„Suntem mândri să urăm bun venit Canadei în această nouă fază de implicare și așteptăm cu nerăbdare să împărtășim expertiza și să lucrăm la progresele tehnologice pe măsură ce continuăm să implementăm acest program inovator.”

Într-o declarație a celor patru miniștri ai Apărării se preciza că noul statut de observator va oferi Canadei „o perspectivă mai bună asupra GCAP și o oportunitate de a-și aprofunda înțelegerea guvernanței, capacităților și cadrului industrial al programului, precum și a cerințelor de securitate aferente și a oportunităților de parteneriat mai ample”.

Declarația a adăugat: „Pentru Italia, Japonia și Regatul Unit, implicarea Canadei va sprijini, de asemenea, o mai mare aliniere a priorităților strategice și va aprofunda înțelegerea reciprocă a viitoarelor ambiții aeriene de luptă, consolidând astfel securitatea globală.”

„Încă de la începuturile programului, GCAP a fost fondat pe principiul că colaborarea internațională oferă beneficii semnificative.”

„Într-un mediu global complex de securitate, Italia, Japonia și Regatul Unit și-au menținut angajamentul de a colabora cu aliați și parteneri de încredere pentru a consolida programul și a maximiza impactul său strategic pe termen lung.”

„Odată cu începerea acestei noi etape a programului, miniștrii Italiei, Japoniei și Regatului Unit și-au reafirmat angajamentul față de deschidere, colaborare cu parteneri cu aceleași interese și livrarea unui avion de luptă de generație următoare, capabil să facă față viitoarelor provocări de securitate.”

Burnham și noul său secretar al Apărării își preiau funcțiile după ce o dispută privind cheltuielile pentru apărare a afectat ultimele săptămâni ale lui Keir Starmer ca prim-ministru.

Editor : Ș.R.