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Eurostat: România, printre țările cu cele mai mari scumpiri la carburanți din UE. Cu cât au crescut prețurile

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carburanti
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Din articol
Benzina și motorina s-au ieftinit față de luna mai

România se numără printre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai mari scumpiri ale carburanților în ritm anual, arată datele publicate miercuri de Eurostat. Față de luna iunie a anului trecut, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 23,1% în România, fiind depășite doar de Bulgaria și Lituania. Totuși, de la o lună la alta, atât benzina, cât și motorina s-au ieftinit.

Potrivit datelor publicate de oficiul european de statistică, prețul mediu al combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 13,7% în iunie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

România se situează pe locul al treilea în clasamentul statelor cu cele mai mari creșteri anuale de prețuri, după Bulgaria (26%) și Lituania (23,5%). În România, carburanții și lubrifianții pentru transportul personal s-au scumpit cu 23,1% față de iunie 2025. La polul opus, cele mai mici majorări au fost înregistrate în Ungaria (2,3%) și Polonia (5,8%).

Potrivit Eurostat, prețurile au crescut în toate statele membre ale Uniunii Europene, însă ritmul scumpirilor a încetinit comparativ cu luna mai, când media la nivel european era de 20,7%, iar patru state membre raportau creșteri de peste 30%.

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Benzina și motorina s-au ieftinit față de luna mai

Deși comparativ cu anul trecut carburanții sunt semnificativ mai scumpi, în iunie consumatorii europeni au beneficiat de o reducere a prețurilor față de luna precedentă. În medie, la nivelul Uniunii Europene, motorina s-a ieftinit cu 6,4%, iar benzina cu 4,2%, comparativ cu luna mai.

Prețurile la motorină au scăzut în toate statele membre. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în Cehia (-11,3%), Polonia (-9,7%) și Bulgaria (-9,4%). Cele mai mici scăderi au fost raportate în Ungaria (-0,6%), Italia (-1,4%) și Slovenia (-1,6%).

În cazul benzinei, doar Cipru (+0,7%) și Italia (+0,5%) au consemnat creșteri de preț față de luna mai. În toate celelalte state membre, benzina s-a ieftinit, cele mai importante reduceri fiind în Suedia (-7,8%), Belgia (-7%) și Polonia (-6,6%).

În România, potrivit Eurostat, atât motorina, cât și benzina s-au ieftinit cu aproape 4% în iunie 2026, comparativ cu luna precedentă, în pofida faptului că, raportat la aceeași perioadă a anului trecut, țara noastră rămâne printre cele cu cele mai mari creșteri de preț din Uniunea Europeană.

Editor : A.D.

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