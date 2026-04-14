Ancheta de spionaj împotriva comisarului UE maghiar Oliver Varhelyi, aproape finalizată, a anunțat Bruxellesul

Ancheta împotriva comisarul european ungar Oliver Varhelyi, un apropiat al premierului în exerciţiu Viktor Orban, privind presupuse acţiuni de spionaj în interiorul instituţiilor europene este aproape finalizată, a anunţat marţi Comisia Europeană, potrivit AFP.

Rezultatele acestei anchete, lansate de Comisia Europeană în octombrie, ar putea fi prezentate în curând Parlamentului European, notează Agerpres.

Executivul european a rămas extrem de discret în această chestiune până acum, de teama că ea putea fi exploatată de premierul naţionalist Viktor Orban în campania electorală pentru alegerile parlamentare, pe care le-a pierdut duminică în faţa pro-europeanului Peter Magyar.

„Pot confirma că s-au realizat progrese” în anchetă şi că Parlamentul European va fi informat de Comisie „de îndată ce toate demersurile administrative vor fi fost încheiate”, a declarat marţi un purtător de cuvânt comunitar, Balazs Ujvari.

Mai multe instituţii media europene au susţinut în octombrie anul trecut că Ungaria lui Viktor Orban a încercat între anii 2012 şi 2018 să exercite presiuni asupra cetăţenilor săi angajaţi ai instituţiilor europene pentru a desfăşura operaţiuni de spionaj.

Rolul comisarului ungar este examinat în mod special în această afacere, un motiv invocat fiind acela că el era atunci şeful reprezentanţei permanente a Ungariei la UE, înainte de a deveni comisar european în 2019.

Dar încă nu este clar dacă ancheta Comisiei Europene a relevat o implicare directă a comisarului în acele activităţi. El a negat mereu aceste acuzaţii.

Viitorul premier ungar, Peter Magyar, care lucra la Bruxelles în aceeaşi perioadă, l-a acuzat pe Oliver Varhelyi că nu spune „tot adevărul” pe acest subiect, mai ales că „toată lumea ştie că (...) agenţi ai serviciilor secrete erau detaşaţi la Bruxelles”.

