Live TV

Avertismentul lui Emmanuel Macron: „Europa se află într-o confruntare cu Rusia”

Data publicării:
macron
Președintele francez Emmanuel Macron / Sursa foto: Profimedia Images

Europa se află ”într-o confruntare cu Rusia”, estimează preşedintele francez Emmanuel Macron miercuri, înaintea summitului şefilor de stat şi de guverne ai Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, în Danemarca.

Această Rusie este „de mai mulţi ani un actor foarte agresiv în spaţiul nostru internţaional, în cadrul alegerilor, care-şi multiplică atacurile cibernetice, care a lansat un război de agresiune în Ucraina, care foloseşte ameninţarea nucleară şi care azi provoacă în spaţiile aeriene”, a denunţat şeful statului francez.

Europenii s-au reunit la Copenhaga pentru a discuta despre ajutarea Ucrainei, dar şi pentru a avansa în dezvoltarea ”Europei Apărării”, relatează AFP, potrivit news.ro.

”NICIO SLĂBICIUNE”

”Ne-am dotat cu capacităţi noi, împrumuturi exceţionale pe care suntem pregătiţi să le facem în mod colectiv pentru a susţine programe de apărare cu o preferinţă europeană”, a declarat Emmanuel Macron.

Scopul acestora este o accelerare a capacităţilor de disuasiune ale Europei.

”Trebuie să descurajăm cu ajutorul unor capacităţi de tir cu rază lungă de acţiune, capacităţi balistice europene şi sisteme de apărare solare şi antidronă suplimentare”, subliniază Emmanuel Macron.

Împotriva unor atacuri ale Rusiei şi încălcării spaţiului aerian al mai multor ţări, ”răspunsul european trebuie să fie operaţional”, pledează el.

”Trebuie să nu avem nicio slăbiciune şi trebuie să reiterăm că orice persoană care încalcă spaţiul aerian european este susceptibilă de represalii, pentru că este dreptul nostru”, subliniază preşedintele francez.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
2
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
3
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
contor electric
5
Premierul Ilie Bolojan anunță când vor scădea facturile la energie. „Avem câteva probleme...
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Digi Sport
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția schimbă planul: amână tăierile din primării până se...
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
Europa își face scut contra amenințărilor aeriene. Cum va funcționa...
Meteorologii anunță cod portocaliu de ninsori și vânt puternic în ziua de Crăciun. Care sunt zonele afectate de cod portocaliu
Vreme extremă în România, val de alerte. Viscol la munte, furtuni în...
drona
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va...
Ultimele știri
Actorii cheie în planul lui Trump pentru Fâșia Gaza. Relația din culise dintre Tony Blair și Jared Kushner, considerată esențială
Chunk a fost desemnat cel mai gras urs brun din Alaska: „Ești o inspirație”
Alertă epidemiologică în Gorj: focar de boala limbii albastre la bovine. Virusul se extinde în Europa, anunță experții veterinari
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
rusia benzinarie
Situație rușinoasă pentru Putin: Rusia va importa benzină din Asia după ce ucrainenii au distrus 40% dintre rafinării
Mette Frederiksen
Premierul danez cere țărilor europene să se înarmeze: „Traversăm cea periculoasă situaţie de după Al Doilea Război Mondial”
Serghei Nariskin
Spionii lui Putin susțin că dronele care au ajuns în România și Polonia ar fi fost trimise de Ucraina
Arkhangelsk nuclear sub, Russia
Un submarin rusesc riscă să explodeze în Strâmtoarea Gibraltar. O situație care amintește de celebrul caz Kursk
NDAmaGFzaD0yMzdlZDBhZDgwMTJlZWQxMWI4YjUxMDFlMzI0NzNjZA==.thumb
„Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în România și Polonia”. Analiza ISW după ce Moscova a amenințat cu Al Treilea Război Mondial
Partenerii noștri
Pe Roz
Mama actorului Bruce Willis a împlinit 90 de ani. Imaginile dulci cu ea alături de nepoatele sale și de Demi...
Cancan
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție...
Fanatik.ro
Românii care ridică tonul la ghișeu riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Parlamentarii pregătesc o lege...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
Adevărul
Planul lui Călin Georgescu: leul egal cu lira sterlină. Suveranistul, ironizat online: „E un leu dacic...
Playtech
Ce trebuie să scrie pe cauciucurile de iarnă pentru a fi legale. În unele zone din România, nu se mai poate...
Digi FM
Madonna s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia lui Rocco: Faptul că „cineva încerca să-mi...
Digi Sport
A plecat din România și a spus totul. Patronul care "când vine supărat, fug și șobolanii"
Pro FM
Keith Urban a schimbat versurile piesei dedicate lui Nicole Kidman, stârnind zvonuri despre o nouă iubită...
Film Now
„Dădaca” are stea la Hollywood! Fran Drescher, însoțită de fiicele vitrege din serial. Cum arată azi Maggie...
Adevarul
Europa, pradă sigură pentru Rusia? De câți ani ar avea nevoie UE ca să fie o adevărată forță militară...
Newsweek
Nou scandal la Poșta Română. Sunt pensiile în pericol? 20.000 poștași nu au semnat contractele
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cameleonică și îndrăzneață. Pamela Anderson surprinde cu o nouă transformare de look, iar fanii sunt...
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...