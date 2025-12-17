Balet marca Vučić. Refuză să meargă la summitul UE-Balcanii de Vest, dar asigură sârbii că țara sa merge către Bruxelles

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunţat marţi seară că nu va participa la summitul UE-Balcanii de Vest de miercuri de la Bruxelles, întrucât consideră că trebuie să protejeze interesele ţării sale, dar adăugând că Serbia îşi continuă drumul spre Uniunea Europeană, transmite miercuri Tanjug.

'Pentru prima dată în 13 sau 14 ani, la conferinţa interguvernamentală nu voi participa nici eu şi nici altcineva. Nimeni nu va participa din partea Republicii Serbia, aşadar ei vor trebui să aibă Balcanii de Vest fără Republica Serbia', a declarat Vucic într-o intervenţie la postul RTS.

'Eu am luat această decizie, nimeni altcineva nu ar trebui făcut responsabil. Nu doresc ca guvernul să fie sub niciun fel de presiune. În ultimele 24 de ore, am vorbit cu majoritatea liderilor europeni. Sunt nesupus de recunoscător pentru respectul arătat faţă de Serbia de (preşedinta Comisiei Europene) Ursula von der Leyen şi de (preşedintele Consiliului European) Antonio Costa, sunt recunoscător (preşedintelui francez Emmanuel) Macron, cu care de asemenea am vorbit aseară', a afirmat Vucic, menţionând că a purtat o lungă discuţie cu Macron.

'Consider că, în acest fel, protejez Republica Serbia şi interesele sale întrucât, în primul rând, noi trebuie să demonstrăm ce anume am făcut, şi am făcut multe, iar ei (UE) trebuie să recunoască acest lucru', a continuat preşedintele sârb.

El a adăugat că, la o reuniune ministerială desfăşurată marţi, reprezentanţi din Spania, Italia şi Franţa au vorbit despre aceasta şi că 'prietenii noştri din Grecia, Cipru, Ungaria, Slovacia şi Austria sprijină acest lucru foarte puternic'.

'Desigur, situaţia este diferită când vine vorba despre Croaţia, Bulgaria sau când vine vorba de Olanda, Suedia şi alte câteva state. În orice caz, noi vom continua pe drumul nostru către UE cât timp sunt preşedinte, aceasta este politica noastră, dar asta nu este o perioadă lungă de timp. După aceasta, un nou preşedinte şi un nou guvern vor lua o decizie despre cum vom continua şi pe ce drum', a mai declarat Vucic în intervenţia televizată.

Liderii din UE şi din Balcanii de Vest se reunesc la Bruxelles miercuri seară, în cadrul unui nou summit, pentru a lua în discuţie, între altele, parteneriatul strategic, procesul de integrare, afacerile externe, cooperarea în domeniul gestionării migraţiei şi al combaterii criminalităţii organizate şi a corupţiei, potrivit site-ului https://www.consilium.europa.eu/.

Editor : A.R.