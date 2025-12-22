Live TV

Belarus extinde în secret producția de muniție pentru a sprijini războiul Rusiei din Ucraina: „Produsele sunt orientate către export”

Data publicării:
Rachetă rusească în zbor
Rachetă rusească. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Belarus a lansat o inițiativă secretă pentru a extinde producția de obuze de artilerie și muniții pentru rachete destinate să sprijine războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a descoperit grupul de opoziție belarus BELPOL într-o anchetă recentă, relatează TVP World.

Programul secret a început după un ordin confidențial al liderului belarus Aleksandr Lukașenko în noiembrie 2023, operațiunile la scară largă fiind planificate pentru sfârșitul anului 2026.

Facilitatea este situată în districtul Slutsk, la aproximativ 60 de kilometri sud de capitala Minsk, pe terenul unui fost depozit de muniții din era sovietică.  

Într-un videoclip YouTube în care prezintă concluziile, reprezentantul BELPOL, Uladzimir Zhyhar, a declarat că site-ul este conceput pentru a opera un „ciclu complet de producție de muniție de artilerie și rachete de calibru sovietic – 122 mm și 152 mm”.

„Proiectul este legat strategic de interesele Ministerului Apărării din Rusia, deoarece produsele finale sunt orientate către export și utilizare în războiul împotriva Ucrainei”, a adăugat el. 

Inițiativa se concentrează pe o companie numită ZKI, înființată la sfârșitul anului 2023, care, potrivit BELPOL, se profilează ca un centru cheie pentru producția militar-industrială în expansiune a Belarusului.

Susținută de firme naționale, ZKI funcționează sub supravegherea Comitetului Militar-Industrial de Stat, organismul guvernamental responsabil de gestionarea sectorului armamentului din Belarus.  

Ancheta evidențiază, de asemenea, capacitatea internă limitată a Belarusului în ceea ce privește producția de muniții, în special în fabricarea de explozivi, ceea ce obligă țara să se bazeze în mare măsură pe parteneri străini.

Zhyhar a afirmat că Rusia furnizează tehnologii de asamblare, componente și formare specializată, în timp ce China furnizează utilaje pentru încărcarea rachetelor de 122 mm, formarea forței de muncă și materiale explozive.  

Sunt în curs discuții cu Iranul privind furnizarea de componente și cu Pakistanul privind expertiza mai amplă în producția de explozivi.

BELPOL este un grup independent de investigații fondat de foști ofițeri de poliție din Belarus care au dezertat din regimul Lukașenko. Acesta denunță corupția, încălcările drepturilor omului și sprijinul acordat de regim războiului Rusiei în Ucraina. 

