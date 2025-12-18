Rusia a desfăşurat în Belarus racheta balistică Oreşnik, a anunțat Lukaşenko. Capitale europene sunt în raza de acțiune

Racheta balistică rusească cu capacitate nucleară Oreşnik este desfăşurată şi în Belarus începând de miercuri, a anunţat joi preşedintele acestei ţări, Aleksandr Lukaşenko, la conferinţa sa anuală de presă la Minsk, transmit agenţiile AFP şi EFE.

„Oreşnik se află în Belarus de ieri (miercuri). Şi este operaţională”, a spus Lukaşenko. Omologul şi aliatul său rus Vladimir Putin anunţase din luna august că Rusia a început producţia de serie a acestei rachete de ultimă generaţie şi că până la sfârşitul anului în curs ea va fi desfăşurată de asemenea în Belarus.

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, desfășurarea planificată are scopul de a exercita presiune asupra țărilor europene și NATO și de a proteja lansatorul de rachete de posibile atacuri ucrainene.

Amplasate în Belarus, rachetele Oreșnik ar putea ajunge în toate capitatele europene, inclusiv Madrid sau Londra, în Turcia sau în cele mai îndepărtate puncte ale Europei de Nord, scrie Kyiv Post. Între localitatea Pavlovka si București, în linie dreaptă, sunt 850km.

Racheta Oreşnik a fost introdusă recent în arsenalul militar rus şi este echipată cu şase focoase, fiecare dintre acestea având la rândul lor câte şase submuniţii. La exerciţiile militare comune ruso-belaruse Zapad-2025, desfăşurate în septembrie, a fost simulată şi lansarea rachetelor de acest tip.

Rusia a folosit în premieră racheta Oreşnik în condiţii reale de luptă în noiembrie anul trecut, împotriva unei infrastructuri militare în oraşul ucrainean Dnipro. Racheta, care pe traiectoria sa finală a atins o viteză de peste Mach 11 (de peste 11 ori viteza sunetului), nu a avut însă încărcături explozive, lovindu-şi ţinta doar prin forţa cinetică.

Decizia Moscovei de a recurge la această armă trebuie înţeleasă ca un avertisment adresat Occidentului, a transmis atunci Kremlinul, ca răspuns în urma primelor atacuri ucrainene cu rachete americane ATACMS şi britanice Storm Shadow asupra unor ţinte militare în Rusia.

