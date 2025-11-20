Live TV

Blackout în unele zone din Paris: peste 50.000 de locuințe au rămas temporar fără curent electric

Data publicării:
stalp electricitate
Stâlp de electricitate. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Unele zone din Paris și regiunea vecină Hauts-de-Seine au fost afectate joi dimineață, 20 noiembrie, de o întrerupere de curent, lăsând temporar 55.000 de locuințe fără energie electrică, au raportat mass-media franceze, relatează Euronews.

Ulterior, numărul locuințelor afectate a scăzut la câteva mii. Pe lângă un număr mare de locuințe, întreruperea curentului electric a afectat și semafoarele și iluminatul public. De asemenea, unele linii de metrou și trenuri metropolitane au fost oprite.

Conform operatorului rețelei electrice Enedis, citat de Le Parisien, întreruperea curentului electric a durat aproximativ cinci minute. Cu toate acestea, câteva mii de locuințe sunt încă afectate.

Potrivit Enedis, pană de curent a fost cauzată de o defecțiune tehnică la substația RTE din Issy-les-Moulineaux. RTE gestionează transportul energiei electrice de înaltă tensiune în Franța.

Operatorul rețelei electrice a prezentat scuze pentru neplăcerile cauzate.

