Fostul prim-ministru britanic Boris Johnson a criticat „planul de pace” al președintelui american Donald Trump pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit Ukrinform, Johnson a scris acest lucru într-un articol editorial pentru Daily Mail.

Johnson a sugerat că Putin probabil stă într-unul dintre numeroasele sale palate, urmărind știrile la televizor și „zâmbind ironic la incompetența adversarilor săi, la slăbiciunea uluitoare a Occidentului”.

„Este hilar. Așa-numitul plan de pace prevede castrarea militară a Ucrainei. Acesta cere dreptul de veto al Rusiei asupra aderării Ucrainei la NATO și controlul Rusiei asupra admiterii oricăror trupe străine pe teritoriul ucrainean”, a spus Johnson.

Citește și

„Prea puțin, prea târziu”: Raportul de 800 de pagini despre pandemia de COVID-19 zguduie Marea Britanie



El a subliniat că, după patru ani de război, Rusia a pierdut peste un milion de soldați uciși și răniți și totuși nu a reușit să captureze mai mult de aproximativ 20% din teritoriul ucrainean pe care îl controla la începutul invaziei. Johnson a subliniat și criza economică din Rusia. Și totuși, în acest context, Statele Unite prezintă un „plan de pace” care pare să fi fost scris la Kremlin încă de la început, a spus el.

El a calificat decizia lui Trump drept „o trădare completă a Ucrainei”.

„Dacă ei [ucrainenii] ar fi atât de nebuni în Kiev încât să accepte aceste condiții, știi că ar deveni marionetele Moscovei, expuși în permanență unei a treia invazii. Se poate vedea că aceasta este o capitulare totală din partea așa-zișilor prieteni ai Ucrainei. Este München”, a spus Johnson.

El a criticat și alte țări occidentale, inclusiv Marea Britanie, pentru că au răspuns prea docil la „planul de pace” propus de Trump.

Editor : Sebastian Eduard