Live TV

Boris Johnson critică „planul de pace” al lui Trump: „Putin stă într-un palat și zâmbește ironic la incompetența adversarilor săi”

Data actualizării: Data publicării:
boris johnson face cu mana
Boris Johnson. Foto: Profimedia

Fostul prim-ministru britanic Boris Johnson a criticat „planul de pace” al președintelui american Donald Trump pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit Ukrinform, Johnson a scris acest lucru într-un articol editorial pentru Daily Mail.

Johnson a sugerat că Putin probabil stă într-unul dintre numeroasele sale palate, urmărind știrile la televizor și „zâmbind ironic la incompetența adversarilor săi, la slăbiciunea uluitoare a Occidentului”.

„Este hilar. Așa-numitul plan de pace prevede castrarea militară a Ucrainei. Acesta cere dreptul de veto al Rusiei asupra aderării Ucrainei la NATO și controlul Rusiei asupra admiterii oricăror trupe străine pe teritoriul ucrainean”, a spus Johnson.

Citește și

„Prea puțin, prea târziu”: Raportul de 800 de pagini despre pandemia de COVID-19 zguduie Marea Britanie

El a subliniat că, după patru ani de război, Rusia a pierdut peste un milion de soldați uciși și răniți și totuși nu a reușit să captureze mai mult de aproximativ 20% din teritoriul ucrainean pe care îl controla la începutul invaziei. Johnson a subliniat și criza economică din Rusia. Și totuși, în acest context, Statele Unite prezintă un „plan de pace” care pare să fi fost scris la Kremlin încă de la început, a spus el.

El a calificat decizia lui Trump drept „o trădare completă a Ucrainei”.

„Dacă ei [ucrainenii] ar fi atât de nebuni în Kiev încât să accepte aceste condiții, știi că ar deveni marionetele Moscovei, expuși în permanență unei a treia invazii. Se poate vedea că aceasta este o capitulare totală din partea așa-zișilor prieteni ai Ucrainei. Este München”, a spus Johnson.

El a criticat și alte țări occidentale, inclusiv Marea Britanie, pentru că au răspuns prea docil la „planul de pace” propus de Trump.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
1
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
2
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
Digi Sport
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Xi Jinping
Donald Trump și Xi Jinping, discuție telefonică despre războiul din Ucraina. Apelul liderului chinez la părțile implicate în conflict
Russian President Putin meets with Belarusian President Lukashenko in Moscow
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Putin dezvăluie originea planului lui Trump prin care practic obligă Ucraina să capituleze: „Sunt în concordanță cu negocierile”
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
Prima reacție a Kremlinului după ce SUA și Ucraina au negociat „ajustări” la planul de pace propus de Trump
Vladimir Putin și Donald Trump
„Capitularea totală a Ucrainei”, „Planul lui Putin” sau „Un nou München 1938”. Senatorii americani critică dur înțelegerea Putin-Trump
Recomandările redacţiei
Folder, judge's hammer on table
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului...
d trumo cu cravata in vant
Cu 9 puncte mai puțin. Planul de pace Trump-Putin a fost revizuit...
pensie.newsweek
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%...
wc toaleta publica bucuresti
Primăria Ghimbav a cumpărat o toaletă ecologică la preţ de...
Ultimele știri
Negocieri, săptămâna aceasta, pentru pacea în Ucraina. Cancelarul german Friedrich Merz nu anticipează o evoluție majoră a discuțiilor
Alegeri locale 2025: Ordinea candidaților pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei (document)
Concluziile ședinței CSAT: ⁠Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este femeia care le asigură lui Harry și Meghan un trai de lux în SUA. Le pune la dispoziție vile și...
Cancan
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Fanatik.ro
Ea este nora lui Tudorel Toader. Imagini de poveste de la nunta cu bărbatul acuzat acum de hărțuire
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
Adevărul
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze”
Playtech
Tabel amenzi viteză în Germania. Sume actualizate în 2025
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă noul partener de viață al Dacianei Sârbu. Fosta soție a lui Victor Ponta nu s-a...
Digi Sport
”Bă, tu ești nebun!”. Gestul necugetat cu care Gigi Becali i-a lăsat pe toți ”mască”, după ce a suferit o...
Pro FM
Femeia căreia Freddie Mercury i-a lăsat toată averea: "Toate iubitele m-au întrebat de ce nu o pot înlocui pe...
Film Now
Cum arată Jessica Lange la 44 de ani de la "Poștașul sună întotdeauna de două ori". Anul trecut era pozată în...
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre...
Newsweek
Impozit pe pensiile militare, anulat în instanță. Ce se poate face în cazul pensiilor contributive? DOCUMENT
Digi FM
Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana, a murit la vârsta de 80 de ani. „A fost şi este o...
Digi World
Cum să te protejezi de răceală sau gripă dacă cineva bolnav strănută sau tușește spre tine. 5 sfaturi de luat...
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu