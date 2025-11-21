Live TV

„Prea puțin, prea târziu”: Raportul de 800 de pagini despre pandemia de COVID-19 zguduie Marea Britanie

Data publicării:
Covid-19 pandemic inquiry
Boris Johnson, în timpul unei vizite, în februarie 2021, la un centru de vaccinare împotriva coronavirusului. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Boris Johnson, acuzat de lipsă de decizie Dominic Cummings, criticat pentru atmosfera creată Ministrul sănătății, criticat pentru exagerări și lipsă de credibilitate Probleme structurale în aparatul de stat

Raportul oficial al Marii Britanii privind gestionarea pandemiei de Covid-19, publicat joi seara și având aproximativ 800 de pagini, conține critici severe la adresa fostului prim-ministru Boris Johnson și a echipei sale din Downing Street, scrie Politico.

Ancheta concluzionează că răspunsul guvernului britanic în primele luni ale pandemiei a fost „prea puțin, prea târziu”, că la nivelul conducerii a existat o „cultură toxică” și că autoritățile nu au învățat suficient din greșeli. Președinta comisiei, Heather Hallett, avertizează că, fără schimbări fundamentale, sacrificiile umane și financiare ale pandemiei „vor fi fost în zadar”.

Aproximativ 23.000 de decese ar fi putut fi evitate în Anglia dacă primul lockdown impus la începutul pandemiei de COVID-19 ar fi fost decretat mai devreme, potrivit concluziilor unei anchete publice, dezvăluite joi şi care evidenţiază „haosul” ce domnea în Guvernul condus de Boris Johnson. Regatul Unit a înregistrat unul dintre cele mai grele bilanţuri din Europa asociate cu pandemia de COVID-19, cu 226.000 de decese.

Un prim lockdown obligatoriu a fost decretat pe 23 martie, la aproximativ trei luni după declanşarea epidemiei, care a început să se manifeste în China înainte să se răspândească în lumea întreagă.

Actualul prim-ministru britanic, laburistul Keir Starmer, a promis „să examineze cu atenţie” acest raport şi a afirmat că au fost aduse „îmbunătăţiri” protocoalelor guvernamentale în cazuri de criză majoră.

Boris Johnson, acuzat de lipsă de decizie

Raportul îl critică pe Boris Johnson pentru că nu a tratat virusul cu suficientă seriozitate în primele luni din 2020 și pentru că a oscilat între decizii privind impunerea unui lockdown.

În plus, mărturiile colectate de anchetă arată că mediul de lucru de la nr. 10 Downing Street era „toxic și haotic”, iar opiniile unor membri ai echipei, în special ale femeilor, erau ignorate. Documentul arată și că Johnson ar fi încurajat comportamentul consilierului său-șef, Dominic Cummings.

Dominic Cummings, criticat pentru atmosfera creată

Fostul consilier-șef Dominic Cummings este acuzat că a contribuit la o cultură „toxică și sexistă” în cadrul guvernului și că a creat un climat de „teamă, suspiciune și neîncredere”.

De asemenea, raportul îl descrie drept o influență destabilizatoare în perioada critică de început a pandemiei. Totuși, ancheta îi recunoaște „acțiunea lăudabilă” prin care a impulsionat schimbarea strategiei inițiale, considerată responsabilă pentru salvarea unor vieți.

Ministrul sănătății, criticat pentru exagerări și lipsă de credibilitate

Fostul ministru al sănătății, Matt Hancock, este criticat pentru că a oferit o imagine „excesiv de optimistă” privind pregătirea sistemului de sănătate pentru pandemie.

Raportul notează că Hancock și-a creat o reputație de a „promite prea mult și a livra prea puțin” și că existau îngrijorări privind fiabilitatea sa în ședințele guvernului.

Ancheta concluzionează că Marea Britanie ar fi trebuit să impună un lockdown cu o săptămână mai devreme, iar întârzierea ar fi dus la aproximativ 23.000 de decese suplimentare.

Chris Wormald, criticat pentru lipsa unei intervenții

Chris Wormald, actualul secretar al cabinetului premierului Keir Starmer, este menționat în raport pentru eșecul de a contracara încrederea exagerată a ministrului sănătății în capacitatea sistemului.

Deși critica nu este la fel de dură ca în alte cazuri, raportul notează că lipsa de acțiune a lui Wormald a ridicat semne de întrebare privind eficiența conducerii sale.

Probleme structurale în aparatul de stat

Raportul evidențiază și probleme la nivelul aparatului central al guvernului. Secretariatul Guvernului este criticat pentru lipsa unei coordonări ferme și a unei implicări mai mari în primele decizii majore ale pandemiei.

Documentul observă că structurile de decizie „aveau nevoie de îmbunătățiri” și că, în multe situații, Johnson a preferat un proces de decizie centralizat, ocolind cabinetul.

În ceea ce privește administrațiile din Scoția și Țara Galilor, raportul notează că nu au existat probleme majore de colaborare, deși fosta prim-ministră Nicola Sturgeon este criticată pentru vizibilitatea excesivă în timpul conferințelor zilnice, chiar dacă abordarea ei este descrisă drept „serioasă și diligentă”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
2
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
fata in ninsoare
3
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
primaria capitalei
4
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
dr flavia grosan
5
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
Digi Sport
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
vladimir putin da noroc cu donald trump
„Un nou pact Molotov-Ribbentrop”. Principalele reacții internaționale...
alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Ministrul Nazare, despre termenele CCR pentru legea taxelor: Ne-a...
FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy and Finnish President Alexander Stubb attend a press conference, in Kyiv
Volodimir Zelenski se așteaptă să discute cu Donald Trump în zilele...
klaus si carmen iohannis
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților...
Ultimele știri
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Cel mai important îndemn al preotului: „Un gest simplu, dar încărcat de simbolism”
María Corina Machado va fi considerată „fugară” dacă părăsește Venezuela pentru a ridica Premiul Nobel pentru Pace de la Oslo
Procurorul general al Spaniei, suspendat din funcție pentru doi ani, pentru divulgarea de informații dintr-un dosar către presă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Asylum system plans
Laburiștii anunță reguli noi pentru imigranți în Marea Britanie. Rezidența permanentă va fi obținută mai greu
spion spionaj china chinezi
Cum caută spionii chinezi secrete de stat cu ajutorul „headhunterilor” de pe LinkedIn
Eurofighter Typhoon Launched To Replace Tornado F3s
Marea Britanie amenință că va distruge navele ruse care îndreaptă laserele către piloții trimiși să supravegheze zona
freddie mercury
Freddie Mercury, celebrat pe o monedă unică: Royal Mint marchează 40 de ani de la concertul „Live Aid”
sediul BBC
Postul BBC, hotărât să conteste procesul lui Trump pentru defăimare: „Nu există temei”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd se suprapune cu Uranus retrograd. Doua zodii sunt zguduite și sunt așteptate răsturnări de...
Cancan
Răsturnare de situație în cazul morții turiștilor din hotelul groazei, în Istanbul! Substanța care i-a ucis...
Fanatik.ro
Dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra a blocat IT-ul Curții de Apel. Sunt sute de ”giga” de probe ale...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Ce a făcut Gigi Becali când un livrator Glovo s-a apropiat de el pe o stradă din București. Gestul cu care a...
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
Ce ar trebui să facă un pieton când ajunge la o trecere chiar dacă e verde la semafor: cei mai mulţi români...
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
VIDEO ”Rușinos”: imaginile cu puștii nord-coreeni la Doha fac înconjurul lumii
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție ca la Hollywood. Rochia mulată și decoltată a devenit translucidă în blițurile...
Film Now
Jennifer Lawrence, fascinată de un film al lui Leonardo DiCaprio: „Cel mai bun film pe care l-am văzut...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
Bani mai mulți la pensie pentru pensionarii cu grupe. Legea pensiilor va fi modificată. 70 deputați au semnat
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dovezi ale existenţei vieţii pe Pământ în urmă cu 3,3 miliarde de ani, descoperite de cercetători americani
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Îi leagă 35 de ani de prietenie. Billy Bob Thornton, fascinat de „frumoasa” Demi Moore: O iubesc pe fata...
UTV
Eva Măruță are o apariție emoționantă în podcastul tatălui ei. Confesiuni despre familie care i-au făcut pe...