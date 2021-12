Boris Johnson, un nou scandal după apariția unei poze în care pare că petrece cu angajații la birou în timpul lockdown-ului

Premierul britanic Boris Johnson este în mijlocul unui nou scandal, după publicarea de către The Guardian a unei fotografii în care apare alături de soția sa și de alți angajați guvernamentali, bând vin pe terasa reședinței din Downing Street No. 10. Publicația susține că fotografia a fost făcută anul trecut în luna mai, în plin lockdown, și pune sub semnul întrebării modul în care Boris Johnson a înțeles să respecte restricțiile impuse de propriul guvern. În replică, biroul său a răspuns că oamenii surprinși în fotografie lucrau în grădină, fără a explica însă prezența alcoolului pe masă.

Fotografia a ajuns la The Guardian după ce cabinetul lui Boris Johnson a negat săptămâna trecută că pe 15 mai 2020 a avut loc un eveniment social la Downing Street No. 10, cu vin, spirtoase și pizza, în interiorul și pe terasa reședinței. Purtătorul de cuvânt al lui Boris Johnson a declarat că angajații cabinetului lucrau în grădina reședinței în după-amiaza și seara acelei zile.

În poza publicată Boris Johnson apare alături de soția sa și de alți 17 angajați ai cabinetului, potrivit The Guardian, care pune la îndoială afirmația că era o ședință de lucru. Publicația face trimitere la sticlele de vin care apar pe masă și la lipsa distanțării sociale dintre participanți.

La momentul respectiv erau în aplicare măsuri sanitare împotriva pandemiei, iar adunările erau interzise: aveau voie să să întâlnească doar doi oameni din gospodării diferite și să păstreze o distanță de 2 metri între ei.

În răspunsul dat săptămâna trecută, purtătorul de cuvânt al premierului a declarat că „în lunile de vară angajații din Downing Street țin în mod regulat ședințe în grădină. Pe 15 mai, premierul a avut o serie de întâlniri în cursul după-amiezii, inclusiv cu secretarul pentru Sănătate și echipa sa, în grădină, urmate de o conferință de presă”.

Boris Johnson, alături de soție și membri ai staff-ului guvernamental, pe terasa din Downing Street No. 10. Pe masă se pot vedea sticle cu vin. Sursă foto: The Guardian

Editor : Bogdan Pacurar