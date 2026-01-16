Premierul britanic Keir Starmer exclude discuţii directe cu Putin: „Prioritatea este sprijinul pentru Ucraina”

Premierul britanic Keir Starmer „nu are de gând” să discute cu preşedintele rus Vladimir Putin, în pofida sugestiilor venite din partea unor lideri europeni, a anunţat vineri Downing Street.

Potrivit purtătorului de cuvânt al premierului, prioritatea Marii Britanii rămâne susţinerea Ucrainei pentru obţinerea unei păci juste şi durabile, precum şi consolidarea poziţiei Kievului atât pe câmpul de luptă, cât şi în eventuale negocieri, scrie Agerpres.

Oficialul britanic a subliniat că preşedintele rus nu a oferit până acum niciun indiciu că ar fi dispus să pună capăt războiului declanşat în Ucraina.

Guvernul de la Londra menţine totuşi contacte regulate cu Rusia, inclusiv prin intermediul ambasadei britanice de la Moscova, a precizat Downing Street.

Kremlinul salută apelurile la dialog, dar critică Marea Britanie

Moscova consideră pozitivă dorinţa unor state europene de a relua dialogul, însă a criticat poziţia Regatului Unit, calificată drept „radicală” şi „distructivă” pentru obţinerea păcii.

Premierul italian Giorgia Meloni şi preşedintele francez Emmanuel Macron au pledat recent pentru reluarea dialogului cu Moscova, iar cancelarul german Friedrich Merz a vorbit despre necesitatea unui echilibru pe termen lung între UE şi Rusia.

