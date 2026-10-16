Serviciile secrete spaniole: Marocul știa dinainte despre intrarea masivă a migranților în Ceuta. Ce arată raportul

Serviciile secrete spaniole susțin că Marocul știa dinainte despre pregătirile pentru intrarea masivă a migranților în orașul spaniol Ceuta, situat în nordul Africii, la 30 și 31 iulie. Autoritățile marocane „erau pe deplin conștiente că acest flux urma să aibă loc”, potrivit unui raport al Centrului Național de Informații (CNI), relatează EFE, citată de Agerpres.

Documentul CNI, la care a avut acces agenția EFE, a fost transmis judecătoarei de la Audiencia Nacional, María Tardón, care investighează circumstanțele afluxului masiv de migranți în orașul spaniol Ceuta, la frontiera cu Marocul.

Raportul privind intrarea înot și pe jos a peste 80.000 de persoane arată că autoritățile marocane știau „în detaliu” despre apelurile lansate pe rețelele sociale, care au avut „un mare impact” în rândul utilizatorilor și îndemnau migranții să intre în Ceuta în perioada Sărbătorii Tronului din Maroc.

„Aceste autorități erau pe deplin conștiente că se va produce acest flux”, se arată în raportul CNI.

Documentul mai precizează că, pe lângă avertismentul transmis de CNI, serviciile de informații și forțele de poliție și securitate marocane erau „absolut conștiente că se genera o situație anormală”.

Potrivit raportului, situația era neobișnuită din perspectiva „posibilelor tentative de intrare neregulamentară”, iar autoritățile marocane aveau cunoștință și despre „o creștere semnificativă a afluxului de migranți în zilele premergătoare” evenimentului.

Documentul mai susține că, la nivel operațional, „nu s-a observat o reacție proactivă din partea autorităților marocane în fața pierderii controlului asupra situației”, în contextul numărului mare de migranți care încercau să intre în Ceuta.

Editor : Ș.A.