Câciu: Am plătit 650 milioane de euro din bugetul UE 2021-2027. Am primit din Fondul de Rezervă al Guvernului încă 100 de milioane lei

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a anunţat că au fost făcute plăţi de 650 de milioane de euro din exerciţiul financiar 2021-2027 şi a explicat că este nevoie de finanţare suplimentară, motiv pentru care a primit din Fondul de Rezervă al Guvernului încă 100 de milioane de lei pentru co-finanţare naţională, transmite News.ro.

Guvernul a aprobat, în cadrul şedinţei de miercuri, alocarea din Fondul de Rezervă a sumei de 600 de milioane de lei, către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, pentru beneficiarii Programului Regional 2014-2020, Infrastructura Mare şi Programul de Dezvoltare Durabilă.

„Sunt proiecte de investiţii care nu numai că prind contur, sunt şi în curs de finalizare, multe dintre ele s-au finalizat. Sunt finanţate şi pe partea de fonduri europene, pe de-o parte avem deja o absorţie pe 2014-2020 de 99,2%, respectiv 23,9 miliarde de euro intrate în România. Suntem în discuţii să depunem declaraţia finală pe acest exerciţiu, de aceea am şi solicitat pentru închiderea declaraţiei finale sume suplimentare din Fondul de Rezervă pentru partea de cofinanţare naţională, atât pe Programul Operaţional Regional, cât şi pe Programul Operaţional Infrastructură Mare”, a declarat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu.

El a anunţat că au fost făcute deja plăţi de 650 de milioane de euro din exerciţiul financiar 2021-2027.

„Vestea bună, din punctul meu de vedere, este că deja am efectuat plăţi de 650 de milioane de euro din exerciţiul financiar 2021-2027 şi, iată mai mult decât am anticipat, avem nevoie de finanţare suplimentară, de aceea am şi primit din fondul de rezervă încă 100 de milioane de lei, cofinanţare naţională ceea ce ne va aduce ca în următoarea perioadă să avem plăţi efectuate către beneficiari de circa un miliard de euro, bani pe care îi vom solicita Comisiei spre rambursare în luna octombrie”, a mai afirmat Adrian Câciu.

