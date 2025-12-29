Campanie pentru alegeri anticipate în Serbia: Studenții sârbi își numără susținătorii la final de an

Studenții sârbi au lansat duminică o campanie națională de colectare de semnături pentru a-și estima sprijinul public și șansele de a determina organizarea alegerilor parlamentare anticipate, în contextul protestelor anti-corupție care continuă de un an în Serbia.

Studenţii sârbi, care demonstrează de un an împotriva guvernului şi a corupţiei, au lansat duminică o amplă campanie pentru a-şi număra susţinătorii din ţară şi a-şi evalua şansele de a obţine alegeri anticipate, relatează News.ro.

Prăbuşirea mortală, soldată cu 16 morţi, din noiembrie 2024, a acoperişului unei gări recent renovate în Novi Sad, al doilea oraş ca mărime al ţării, a declanşat una dintre cele mai ample mişcări de protest pe care le-a cunoscut Serbia, conducerea manifestaţiilor fiind preluată rapid de studenţi.

Opozanţii preşedintelui naţionalist de dreapta Aleksandar Vucic susţin că acesta a devenit simbolul corupţiei care, potrivit lor, afectează imensele şantiere de lucrări publice lansate în toată ţara.

După luni de blocaj în universităţi, demonstraţii masive şi marşuri în toată ţara pentru a cere o anchetă transparentă, studenţii opresc acum trecătorii pentru a le colecta semnăturile.

„Vrem să avem o idee despre numărul de persoane care ne susţin”, explică Jana, o studentă în primul an la filosofie, care animă la Belgrad unul dintre cele 500 de standuri de semnături organizate în toată ţara.

Iniţiativa este pe deplin justificată, consideră Branimir Jovancevic, un bărbat de 63 de ani, potrivit căruia „este vorba de a arăta câţi cetăţeni sârbi susţin apelul pentru alegeri” anticipate. „A trecut prea mult timp şi nimeni nu a fost tras la răspundere”, subliniază Eva Manojevic, în vârstă de 24 de ani, care susţine şi ea iniţiativa.

„O nouă etapă de mobilizare” după catastrofa din noiembrie 2024

Până în prezent, au fost lansate trei anchete cu privire la catastrofa din noiembrie 2024. Miercurea trecută, justiţia a decis că nu este necesar să fie trimis în judecată ministrul construcţiilor de la acea vreme, Goran Vesic, împotriva căruia fusese formulată acuzaţia de „infracţiune gravă împotriva siguranţei publice”. Parchetul a făcut apel. În schimb, aceeaşi instanţă a confirmat actul de acuzare împotriva altor şapte persoane.

Nebojsa Vladisavljevic, profesor la Facultatea de Ştiinţe Politice, vede în iniţiativa studenţilor „o nouă etapă de mobilizare”. „Obiectivul este de a transforma sprijinul obţinut în timpul manifestaţiilor în voturi şi victorie electorală”, adaugă el.

Profesorul consideră că mişcarea studenţească are toate şansele să ducă la o nouă organizaţie capabilă „să conducă o campanie electorală” şi chiar „să participe la guvernare după alegeri”. Studenţii au spus că vor anunţa rezultatele în zilele următoare.

Vucic acuză studenții că vor să răstoarne puterea

Până în prezent, singurii indicatori ai popularităţii mişcării au fost manifestaţiile, dintre care unele au adunat sute de mii de oameni, şi câteva sondaje de opinie.

Un studiu realizat în septembrie de ONG-ul de monitorizare electorală CRTA a sugerat că acei candidaţi care ar fi susţinuţi de mişcarea studenţească ar obţine 44% din voturi. Acest studiu a arătat, de asemenea, că aproape două treimi dintre sârbi, indiferent de orientarea politică, consideră că alegerile anticipate sunt soluţia pentru ieşirea din criza politică ce zguduie ţara.

Pe de altă parte, un alt sondaj realizat în septembrie de IPSOS – care însă nu a propus posibilitatea unei liste susţinute de mişcarea studenţească – a constatat că în acest caz 48% din intenţiile de vot sunt pentru partidul de la putere, adică un sprijin neschimbat faţă de alegerile din 2023.

Catastrofa de la Novi Sad şi mobilizarea studenţilor au dus la căderea prim-ministrului în acest an şi la destrămarea guvernului. Cu toate acestea, a fost format un nou guvern, iar preşedintele Aleksandar Vucic a declarat că nu vor avea loc alegeri înainte de sfârşitul anului 2026, acuzând studenţii că încearcă să răstoarne puterea actuală.

