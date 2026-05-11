Emil Boc: Alegerile anticipate n-ar trebui să fie excluse dacă celelalte soluţii nu funcţionează

BUCURESTI - CONGRES PPE - 6 MAR 2024
Primarul Clujului, Emil Boc. Foto: Inquam Photos / George Călin

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că, în opinia sa, varianta alegerilor anticipate nu ar trebui să fie exclusă, ca parte a soluţiei la criza guvernamentală.

„Din punct de vedere constituţional, se ajunge foarte greu la alegeri anticipate, pentru că ar însemna o autodizolvare a Parlamentului. În alte părţi, nu e autodizolvare, ci preşedintele statului decide să dizolve Parlamentul. (...) În al doilea rând, preşedintele României a declarat că exclude varianta alegerilor anticipate. Deci, dacă şi constituţional, şi politic alegerile anticipate sunt greu de obţinut, este puţin probabil să se ajungă la alegeri anticipate. Dar ele n-ar trebui să fie excluse ca parte a soluţiei, dacă celelalte soluţii nu funcţionează”, a spus Emil Boc.

El a reiterat faptul că parlamentarii şi partidele care au dat jos Guvernul Bolojan ar trebui să ofere soluţia pentru un nou Guvern.

„Primul răspuns trebuie să-l ofere cei 281 de parlamentari care au dat jos Guvernul. Răspunsul noului Guvern stă în bilele celor 281 care au dat jos Guvernul. Ei au şi responsabilitatea politică şi responsabilitatea morală să formeze un nou Guvern”, a spus Emil Boc, care a adăugat că el susţine în continuare decizia PNL de a merge în Opoziţie.

Și Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, susține că PSD trebuie „să își asume guvernarea”.

„Noi așteptăm ca PSD să-și asume guvernarea, ca Nicușor Dan, președintele României, să ceară PSD să-și asume guvernarea. (...) Nu avem niciun fel de calcul. La noi vor veni după aceea și vor spune așa: vă rugăm să ne votați, să ne dați un vot de investitură pentru a trece guvernul, sau vor spune suntem incapabili să guvernăm, ne este frică, nu vrem să ne asumăm guvernarea, chiar dacă am pus România într-o astfel de situație foarte proastă, vă rugăm guvernați voi și vă oferim un vot de investitură. Aceste două tipuri de dialog pot avea loc cu Partidul Național Liberal”, a declarat Ciucu, într-o intervenția la Digi24. 

