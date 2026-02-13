Live TV

Cel mai recent sondaj de opinie din Ungaria, cu două luni înainte de alegeri. Numărul indecișilor scade

Viktor Orban
Premierul ungar Viktor Orban. Foto: Profimedia
Erodarea valorilor democratice

Cel mai recent sondaj de opinie din Ungaria, dat publicității astăzi, arată o scădere a publicului indecis.

Principalul partid de opoziție din Ungaria, Tisza, păstrează un avans de 10 puncte față de partidul naționalist Fidesz al prim-ministrului Viktor Orban, potrivit unui sondaj publicat vineri.

Ultimul sondaj, realizat între 31 ianuarie și 6 februarie de Idea Institute, a arătat că 48% dintre alegătorii hotărâți îl susțin pe Tisza, în timp ce 38% îl susțin pe Orban și Fidesz, neschimbat față de luna precedentă.

Idea Institute a mai declarat într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook că numărul alegătorilor indeciși a scăzut cu 3 puncte procentuale, ajungând la 24% într-o lună.

„În ultima lună, mulți alegători au găsit un partid pe care să îl susțină, iar partidele mai mici au putut beneficia de acest lucru”, au afirmat ei.

Conform sondajului, alte două partide ar obține suficiente voturi pentru a intra în parlament, întrucât atât partidul de extremă dreapta Mi Hazank (Patria noastră), cât și Coaliția Democratică (Demokratikus Koalicio) de stânga sunt acum susținute de 5% dintre alegători, scrie Telex.

Erodarea valorilor democratice

Votul din aprilie va avea implicații majore pentru Europa și forțele politice de extremă dreapta. Orban, un aliat al președintelui american Donald Trump, s-a ciocnit adesea cu UE pe o serie de probleme, menținând în același timp relații cordiale cu Rusia și criticând Ucraina.

UE îl acuză pe Orban de erodarea valorilor democratice în Ungaria, lucru pe care acesta îl neagă.

Majoritatea sondajelor au arătat că Fidesz se află în urma lui Tisza, în ciuda măsurilor populiste luate după trei ani de stagnare economică în Ungaria, care a suferit și cea mai gravă creștere a inflației din UE după invazia Rusiei în Ucraina.

 

