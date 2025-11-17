Live TV

Comisia Europeană va propune un nou sistem pentru a transporta mai rapid forțele militare (proiect)

Russia Ukraine Conflict: Operation European Support
Exercițiu militar cu vehicule Bradley în Germania. Foto: Profimedia
Comisia Europeană intenţionează să propună un sistem de urgenţă pentru transporturile militare transfrontaliere şi o iniţiativă vizând punerea la comun a transporturilor ţărilor membre, în ideea de a facilita mutarea trupelor şi echipamentelor pe întreg continentul, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters.

UE a desemnat mobilitatea militară drept unul dintre domeniile sale prioritare, în încercarea de a consolida apărarea pe fondul temerilor legate de un atac rusesc şi al îndoielilor cu privire la viitorul protecţiei SUA.

Deşi Europa a depus eforturi pentru îmbunătăţirea mobilităţii militare în trecut, oficialii şi experţii spun că există în continuare divergenţe între normele naţionale privind transportul militar, iar infrastructura de transport nu este încă adecvată pentru a satisface atât nevoile militare, cât şi pe cele civile.

Un audit de la începutul acestui an a constatat că obiectivul UE de a putea muta rapid personal militar, echipamente şi provizii peste graniţe nu a fost încă atins.

Acces prioritar pentru forțele armate

Documentul Comisiei, care urmează să fie prezentat miercuri, propune crearea unui nou sistem care ar permite măsuri speciale de transport la frontieră în situaţii de urgenţă şi ar oferi „acces prioritar forţelor armate la infrastructură, mijloace de transport şi servicii esenţiale”, conform proiectului de document.

În acelaşi document, care este posibil să sufere modificări, Comisia a sugerat, de asemenea, crearea unui set unic de reguli pentru solicitarea permisiunii pentru transportul militar peste frontiere şi stabilirea unui „rezerve de solidaritate” în cadrul căreia ţările membre pot alege să pună la dispoziţie capacităţi de transport militar.

