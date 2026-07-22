Cooperare militară fără precedent: ce ascunde programul secret „Deep Precision Strike” și cum va schimba echilibrul în Europa (Welt)

Marea Britanie și Germania au lansat un program secret de dezvoltare a unei arme de mare precizie și rază lungă de acțiune, denumită Deep Precision Strike (DPS), care va putea lovi ținte aflate la o distanță de până la 2000 km pe teritoriul Rusiei. Informația a fost publicată de publicația Welt, citând surse oficiale britanice și germane.

Conform publicației, programul reprezintă proiectul principal al noii cooperări militare dintre Londra și Berlin. Finalizarea dezvoltării noii rachete este prevăzută pentru anul 2034.

Proiectul a fost prezentat la summitul NATO de la Ankara, în luna iulie. Costul acestuia este estimat la 35 de miliarde de euro, iar la program participă 12 țări membre NATO. Potrivit publicației Welt, sunt luate în considerare două variante ale noii rachete. Prima este o rachetă zburătoare cu altitudine joasă, capabilă să treacă de sistemele rusești de apărare antiaeriană. A doua este o rachetă hipersonică, care zboară de cinci ori mai repede decât viteza sunetului.

Programul „Deep Precision Strike” se bazează pe o combinație între finanțarea germană și dezvoltările tehnologice britanice. În urma reformelor guvernamentale de anul trecut, Berlinul a obținut posibilitatea de a finanța fără restricții programe majore de apărare. Autoritățile britanice intenționează să transforme cât mai repede programul DPS dintr-o declarație politică din 2024 într-un program de înarmare cu drepturi depline.

Una dintre sursele publicației a declarat că Londra și Berlinul se așteaptă la venirea unei „epoci de aur” a cooperării în domeniul apărării. Potrivit acesteia, odată cu venirea la putere a noului prim-ministru al Marii Britanii, Andy Burnham, se preconizează un nou impuls în dezvoltarea relațiilor bilaterale. „De mulți ani, Marea Britanie și-a dorit ca Germania să joace un rol în domeniul apărării, însă, pentru o lungă perioadă, acest lucru a fost imposibil din punct de vedere politic. Acum, situația s-a schimbat”, a declarat o sursă britanică din domeniul militar.

Cooperarea dintre Germania și Marea Britanie se extinde tot mai mult la industria de apărare. În 2025, compania germană Rheinmetall a deschis în Telford, Marea Britanie, o fabrică pentru producția de sisteme de artilerie și tunuri pentru tancurile Challenger 3. În plus, compania produce sute de transportoare blindate Boxer pentru armata britanică. În martie 2026, producătorul german de arme de foc Heckler & Koch a achiziționat o fabrică de construcții mecanice în Essex, Marea Britanie, pentru a-și extinde producția de arme, iar compania Helsing a deschis în Plymouth o fabrică de producție a dronelor subacvatice de recunoaștere.

După cum subliniază Welt, programul DPS este considerat un pas către reducerea dependenței militare a Europei față de SUA. Vice-ministrul apărării al SUA, Elbridge Colby, a criticat ideea că țările europene ar putea înlocui Statele Unite. „Statele Unite produc cel mai bun echipament — și îl producem la o scară pe care niciun concurent nu o poate egala”, a scris el pe rețeaua de socializare X. Fostul comandant al armatei SUA în Europa, Ben Hodges, a calificat drept absurd planul pe zece ani de creare a unei rachete. „Ucrainenii dispun deja de drone capabile să parcurgă 2.000 km și să transporte o încărcătură explozivă de mari dimensiuni. Doar că nu vorbim despre trimiterea oamenilor pe Lună”, a declarat el.

Editor : A.R.