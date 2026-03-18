Video Crește numărul cazurilor de meningită în focarul epidemic din Anglia: 20 de cazuri diagnosticate. Doi tineri au murit în Canterbury

Alerta de sănătate publică pe fondul creșterii numărului de cazuri în Kent

Numărul cazurilor de meningită semnalate în urma unei epidemii legate de o discotecă și o universitate din sud-estul Angliei a crescut miercuri la 20, dintre care două decese, în timp ce autoritățile sanitare și premierul britanic Keir Starmer îndeamnă persoanele care au fost în acea discotecă să se prezinte la medic pentru a primi tratamentul preventiv cu antibiotice, anunță BBC.

Ceea ce ne îngrijorează în focarul epidemic de la Canterbury este viteza și amploarea răspândirii bolii - este fără precedent, a declarat miercuri ministrul britanic al Sănătății, Wes Streeting.

Situația evoluează rapid și ar putea fi descoperite noi cazuri, a avertizat agenția sanitară britanică UKHSA.

Până în prezent toate persoanele infectate în acest focar sunt tineri. Majoritatea cazurilor au legătură directă cu discoteca Club Chemistry, frecventată de studenții din Canterbury în perioada 5-7 martie, potrivit ministrului britanic al sănătății.

În total aproximativ 2.000 de persoane au vizitat localul în acele trei seri. Cele două persoane decedate sunt o elevă în vârstă de 18 ani în ultimul an de liceu și un student în vârstă de 21 de ani de la Universitatea din Kent.

Conform ultimelor date publicate de UKHSA, 9 cazuri au fost confirmate prin teste de laborator și se așteaptă rezultatul testelor pentru alte 11 cazuri, numărul îmbolnăvirilor raportat până miercuri fiind de 20, față de 15 marți.

Șase dintre aceste cazuri, inclusiv decesele, sunt confirmate ca infecții meningococice aparținând grupei B, infecții rare, dar foarte grave.

Crește în acest timp teama de răspândire a epidemiei dincolo de acel focar. Una dintre persoanele infectate s-a prezentat la un spital din Londra, dar agenția britanică UKHSA susține că respectiva persoană nu a avut contact cu populația locală din capitala britanică.

Ministerul Sănătății din Franța a confirmat spitalizarea în stare stabilă a unei persoane din rândul studenților Universității din Kent.

Mai rare decât meningitele virale, meningitele bacteriene pot fi rapid fatale atunci când nu sunt tratate și, inclusiv cu tratament, au o rată ridicată a mortalității și un risc semnificativ de sechele.

Antibioticele sunt cel mai eficient tratament pentru limitarea răspândirii epidemiei, a subliniat UKHSA. Peste 2.500 de doze de antibiotic au fost administrate studenților, contactelor apropiate și persoanelor care au fost în discoteca de unde a pornit focarul epidemic.

Într-o intervenție în parlamentul britanic, premierul Keir Starmer a îndemnat persoanele care au trecut prin acea discotecă să se prezinte la medic pentru a primi tratamentul preventiv cu antibiotice.

Având în vedere gravitatea focarului, va fi de asemenea lansat un program de vaccinare țintit, începând cu studenții care locuiesc în căminele studențești din campusul Canterbury al Universității din Kent, urmând să fie contactați inițial în acest scop circa 5.000 de studenți.

Epidemia provoacă îngrijorare în rândul britanicilor, tot mai mulți dorind să se vaccineze împotriva meningitei. Din cauza cererii foarte mari, lanțul de farmacii Boots a implementat un sistem de listă așteptare pe website-ul său pentru achiziția vaccinurilor.

În fiecare an cel puțin 350 de cazuri de meningită sunt raportate în Regatul Unit. Prin urmare, Ministerul britanic al Sănătății a avertizat că ar putea să apară de asemenea cazuri fără legătură cu focarul de la Canterbury, un astfel de caz fiind anunțat chiar miercuri, un bebeluș infectat cu meningită de tip B.

Citește și: Vaccinuri gratuite pentru copii în România. Calendarul complet al imunizărilor decontate de stat în 2026

Top Citite
robert cazanciuc digi
1
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Adrian Țuțuianu.
2
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
3
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
4
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
zelenski-scaled
5
Reacția lui Zelenski după amenințarea Iranului că Ucraina se transformă într-o „ţintă...
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Digi Sport
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Te-ar putea interesa și:
Alertă epidemiologică la o școală din Reșița: o fetiță de 7 ani, diagnosticată cu meningită
Alertă epidemiologică la o școală din Reșița: o fetiță de 7 ani, diagnosticată cu meningită. Cursuri suspendate
ambulanta
Caz grav de meningită meningococică într-o școală din Ilfov. Medic: „Poate ucide în 48 de ore. Din clasă, niciun copil nu era vaccinat”
medici care urca un bebelus in elicopterul smurd
Bebeluş de două luni din Republica Moldova, transferat cu elicopterul SMURD de la Chişinău la Iaşi
un tantar ciupeste un om
Virusul transmis prin înțepăturile de țânțar a mai făcut o victimă. O femeie a murit după ce a fost infectată cu virusul West Nile
paturi la terapie intensiva
Medicii au fost nevoiți să-i amputeze unei fete mâinile și picioarele după un diagnostic eronat pus într-un spital, în Anglia
Recomandările redacţiei
atac riad
Război în Orientul Mijlociu, ziua 19. Atac cu rachete balistice...
BUCURESTI - PARLAMENT - BUGET - DEZBATERI GENERALE IN COMISIE -
Ședința comisiilor parlamentare în care se decidea bugetul...
Third round of Iran-US negotiations in Geneva
Cum au dus ignoranța, neînțelegerile și confuzia la sabotarea...
remorcherul astana
Remorcher scufundat la Midia: După căpitanul navei, scafandrii...
Ultimele știri
Strategia SUA și a Israelului de a-i elimina pe liderii iranieni riscă să întărească rezistența: „Doar câștigă timp”
Tragedie în Alpii elvețieni: o femeie a murit după prăbușirea unei telecabine în stațiunea Engelberg. Cum s-a produs accidentul
SUA: China nu ar mai plănui invadarea Taiwanului în 2027. Ce arată evaluarea Washingtonului privind intențiile Beijingului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, ignorat de propria fiică. Declarația făcută de Sunday după divorțul părinților ei: „S-a...
Cancan
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Fanatik.ro
Fanii lui Tottenham au răbufnit după titularizarea lui Drăgușin cu Atletico în Champions League: „Cine a...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Singurul jucător care a reușit să marcheze 4 goluri în derby-ul Craiova – Dinamo. A fost unul dintre cei mai...
Adevărul
Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a...
Playtech
Cum funcționează metoda „firul invizibil” la bancomate. Hoții îți pot afla PIN-ul în câteva secunde
Digi FM
Cine l-a înlocuit pe Mugurel Vrabete la concertul Holograf de la Sala Palatului. Soția și fiica regratului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A zis ”DA”: 175 de milioane de euro pentru transferul lui Erling Haaland!
Pro FM
Un artist celebru dezvăluie că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: „Mai am 2-3 ani de trăit, nu...
Film Now
Fiica lui Heath Ledger, într-o apariție rară în public, pe străzile din NYC. Matilda are 20 de ani și nași...
Adevarul
Inflația le fură pensionarilor o pensie întreagă pe an. Analist: Ajutoarele de sărbători nu acoperă pierderile
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru pensionari de la negocierile pentru pensii mai mari: „Așa ceva nu se poate”
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Teste simple pentru evaluarea forței musculare. Menţinerea ei la vârste înaintate ar putea avea o legătură...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit