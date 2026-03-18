Numărul cazurilor de meningită semnalate în urma unei epidemii legate de o discotecă și o universitate din sud-estul Angliei a crescut miercuri la 20, dintre care două decese, în timp ce autoritățile sanitare și premierul britanic Keir Starmer îndeamnă persoanele care au fost în acea discotecă să se prezinte la medic pentru a primi tratamentul preventiv cu antibiotice, anunță BBC.

„Ceea ce ne îngrijorează în focarul epidemic de la Canterbury este viteza și amploarea răspândirii bolii - este fără precedent”, a declarat miercuri ministrul britanic al Sănătății, Wes Streeting.



„Situația evoluează rapid și ar putea fi descoperite noi cazuri”, a avertizat agenția sanitară britanică UKHSA.



Până în prezent toate persoanele infectate în acest focar sunt tineri. Majoritatea cazurilor au legătură directă cu discoteca Club Chemistry, frecventată de studenții din Canterbury în perioada 5-7 martie, potrivit ministrului britanic al sănătății.



În total aproximativ 2.000 de persoane au vizitat localul în acele trei seri. Cele două persoane decedate sunt o elevă în vârstă de 18 ani în ultimul an de liceu și un student în vârstă de 21 de ani de la Universitatea din Kent.



Conform ultimelor date publicate de UKHSA, 9 cazuri au fost confirmate prin teste de laborator și se așteaptă rezultatul testelor pentru alte 11 cazuri, numărul îmbolnăvirilor raportat până miercuri fiind de 20, față de 15 marți.



Șase dintre aceste cazuri, inclusiv decesele, sunt confirmate ca infecții meningococice aparținând grupei B, infecții rare, dar foarte grave.



Crește în acest timp teama de răspândire a epidemiei dincolo de acel focar. Una dintre persoanele infectate s-a prezentat la un spital din Londra, dar agenția britanică UKHSA susține că respectiva persoană nu a avut contact cu populația locală din capitala britanică.

Alerta de sănătate publică pe fondul creșterii numărului de cazuri în Kent

Ministerul Sănătății din Franța a confirmat spitalizarea în stare stabilă a unei persoane din rândul studenților Universității din Kent.



Mai rare decât meningitele virale, meningitele bacteriene pot fi rapid fatale atunci când nu sunt tratate și, inclusiv cu tratament, au o rată ridicată a mortalității și un risc semnificativ de sechele.



Antibioticele sunt „cel mai eficient tratament pentru limitarea răspândirii” epidemiei, a subliniat UKHSA. Peste 2.500 de doze de antibiotic au fost administrate studenților, contactelor apropiate și persoanelor care au fost în discoteca de unde a pornit focarul epidemic.



Într-o intervenție în parlamentul britanic, premierul Keir Starmer a îndemnat persoanele care au trecut prin acea discotecă să se prezinte la medic pentru a primi tratamentul preventiv cu antibiotice.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Având în vedere gravitatea focarului, va fi de asemenea lansat un program de vaccinare țintit, începând cu studenții care locuiesc în căminele studențești din campusul Canterbury al Universității din Kent, urmând să fie contactați inițial în acest scop circa 5.000 de studenți.



Epidemia provoacă îngrijorare în rândul britanicilor, tot mai mulți dorind să se vaccineze împotriva meningitei. Din cauza cererii foarte mari, lanțul de farmacii Boots a implementat un sistem de listă așteptare pe website-ul său pentru achiziția vaccinurilor.



În fiecare an cel puțin 350 de cazuri de meningită sunt raportate în Regatul Unit. Prin urmare, Ministerul britanic al Sănătății a avertizat că ar putea să apară de asemenea cazuri fără legătură cu focarul de la Canterbury, un astfel de caz fiind anunțat chiar miercuri, un bebeluș infectat cu meningită de tip B.

Editor : C.A.