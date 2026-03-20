Franța raportează un deces cauzat de meningită. Care este legătura cu focarul din Marea Britanie

Un angajat al companiei franceze de combustibil nuclear Orano a decedat din cauza meningitei, au anunțat vineri autoritățile sanitare franceze, precizând că, aparent, „nu există nicio legătură” cu focarul actual din Marea Britanie. Agenția Regională de Sănătate din Normandia a declarat că a primit joi o sesizare privind un caz de boală meningococică invazivă în La Hague, Normandia, iar decesul a fost anunțat vineri. Autoritățile identifică în prezent persoanele expuse riscului, cărora li se vor oferi antibiotice „cât mai curând posibil”, anunță Politico.

Angajatul lucra la Orano, a declarat autoritatea sanitară. „Au fost identificate aproximativ 50 de cazuri potențiale de contact, care au fost contactate de managerii lor pentru a primi un tratament antibiotic preventiv specific”, a declarat Orano pentru Politico.

Pacientul a decedat la spitalul din Cherbourg, un port cheie pentru feriboturile care fac legătura cu Marea Britanie. Autoritatea sanitară a declarat că „nu se poate stabili nicio legătură cu epidemia de meningită care are loc în prezent în Marea Britanie”.

Anglia se confruntă cu un focar de meningită în curs de desfășurare în comitatul Kent din sud-est, legat de un club de noapte local. Până vineri, 29 de persoane s-au îmbolnăvit și două persoane au decedat, a declarat Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie. Secretarul pentru Sănătate, Wes Streeting, a descris epidemia ca fiind „fără precedent”.

Autoritățile sanitare au distribuit antibiotice preventive și vaccinuri celor care au frecventat clubul de noapte între 5 și 7 martie, persoanelor care au intrat în contact strâns cu cazurile confirmate, precum și studenților și elevilor din universitățile și școlile locale.

Franța a semnalat Regatului Unit, la sfârșitul săptămânii trecute, un caz al unei persoane care vizitase universitatea și apoi călătorise în Franța.

Ministerul Sănătății din Franța a anunțat că starea pacientului era „stabilă”, că persoanele cu care acesta a intrat în contact strâns au fost informate și li s-au oferit antibiotice și că nu au fost semnalate alte cazuri.

Citește și: Cât de expusă este Europa după focarul de meningită din Marea Britanie. România, printre țările fără vaccin inclus în schema națională

Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
1
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
4
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că...
explozii in ucraina
5
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
Chuck Norris a murit, dar un lucru pe care puțini îl știu l-a făcut ”nemuritor”
Digi Sport
Chuck Norris a murit, dar un lucru pe care puțini îl știu l-a făcut ”nemuritor”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nava Deyna, suspectă, reținută de francezi. Foto Profimedia
Marina franceză a reținut în Marea Mediterană un petrolier suspectat că ar aparține flotei fantomă a Rusiei
A student receiving an injection in the sports hall at the University of Kent campus in Canterbury as the number of cases of meningitis being investigated by the UK Health Security Agency (UKHSA) in Kent has risen to 27. Picture date: Thursday March 19, 2
Cât de expusă este Europa după focarul de meningită din Marea Britanie. România, printre țările fără vaccin inclus în schema națională
Strait of Hormuz - Iran Conflict - Photo Illustration
Coaliția pentru Strâmtoarea Ormuz: cinci țări din Europa, împreună cu Japonia, sunt gata să contribuie la securizarea căii navigabile
Brüssel, Belgien, 19.03.2026: Europa-Gebäude: EU-Gipfel: Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich *** Brussels, Belgium
Emmanuel Macron cere ca UE să desfășoare „un scut democratic” împotriva amestecului în alegeri
armata europeana umbrela nucleara uniunea europeana ue
Ce părere au românii despre „umbrela nucleară” a lui Macron și găzduirea de arme nucleare franceze pe teritoriul țării (sondaj)
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Trump are în vedere un proiect imobiliar în Transilvania. Proiectul...
bolojan carburanti
Ilie Bolojan, discuții cu Alexandru Nazare și Bogdan Ivan pentru...
The guided-missile submarine USS Georgia transits the Strait of Hormuz
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea...
george lazar pnl neamt
Fostul lider liberal George Lazăr a fost condamnat. Dosarul scoate la...
Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima fază a invaziei lui Bush în Irak
Mojtaba Khamenei acuză atacuri sub „steag fals” și susține că nu Iranul este de vină pentru bombardamentele asupra Omanului și Turciei
Israelul a anunţat eliminarea altor doi comandanți iranieni de rang înalt din Ministerul Informațiilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimele imagini cu Chuck Norris în viață. Cum s-a filmat în urmă cu o săptămână, chiar de ziua lui și ce...
Cancan
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe...
Fanatik.ro
Cele trei mari slăbiciuni arătate de armata SUA în războiul din Iran. Expert militar: „China urmăreşte...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Șoc în fotbalul turc înainte de meciul cu România! Atacantul de 21 ani a murit într-un atac armat!
Adevărul
Ce pensie vor primi cei care au avut toată viața salariul minim
Playtech
Grecia și Cipru cer activarea articolului 42.7. Ce înseamnă echivalentul articolului 5 din NATO
Digi FM
Cum faci cea mai bună iahnie de fasole de post. Ingredientele banale care îi dau o savoare incredibilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Iranul a lăsat ”mască” toată planeta
Pro FM
Analia Selis, mărturisiri sfâșietoare la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma: „A fost cel mai negru...
Film Now
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Legenda filmelor de acțiune s-a stins în Hawaii
Adevarul
Ce se întâmplă în corpul tău după 30 de zile fără alcool? Explicațiile unui medic
Newsweek
Știrile săptămânii despre pensii: Bolojan crește vârsta de pensionare. Pensionarii iau bani în plus în aprilie
Digi FM
Vremea de Florii și Paște 2026: Prognoza oficială ANM pentru prima parte a lunii aprilie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de vară 2026. Când se dau ceasurile înainte și care sunt țările care nu țin cont de această practică
Digi Animal World
GALERIE FOTO IMPRESIONANTĂ | Liniștea care schimbă: ”70% din timpul meu este în natură”
Film Now
Cine este soția lui Chuck Norris, femeia pentru care starul filmelor de acțiune a renunțat la carieră
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant