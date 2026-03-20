Franța raportează un deces cauzat de meningită. Care este legătura cu focarul din Marea Britanie

Un angajat al companiei franceze de combustibil nuclear Orano a decedat din cauza meningitei, au anunțat vineri autoritățile sanitare franceze, precizând că, aparent, „nu există nicio legătură” cu focarul actual din Marea Britanie. Agenția Regională de Sănătate din Normandia a declarat că a primit joi o sesizare privind un caz de boală meningococică invazivă în La Hague, Normandia, iar decesul a fost anunțat vineri. Autoritățile identifică în prezent persoanele expuse riscului, cărora li se vor oferi antibiotice „cât mai curând posibil”, anunță Politico.

Angajatul lucra la Orano, a declarat autoritatea sanitară. „Au fost identificate aproximativ 50 de cazuri potențiale de contact, care au fost contactate de managerii lor pentru a primi un tratament antibiotic preventiv specific”, a declarat Orano pentru Politico.

Pacientul a decedat la spitalul din Cherbourg, un port cheie pentru feriboturile care fac legătura cu Marea Britanie. Autoritatea sanitară a declarat că „nu se poate stabili nicio legătură cu epidemia de meningită care are loc în prezent în Marea Britanie”.

Anglia se confruntă cu un focar de meningită în curs de desfășurare în comitatul Kent din sud-est, legat de un club de noapte local. Până vineri, 29 de persoane s-au îmbolnăvit și două persoane au decedat, a declarat Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie. Secretarul pentru Sănătate, Wes Streeting, a descris epidemia ca fiind „fără precedent”.

Autoritățile sanitare au distribuit antibiotice preventive și vaccinuri celor care au frecventat clubul de noapte între 5 și 7 martie, persoanelor care au intrat în contact strâns cu cazurile confirmate, precum și studenților și elevilor din universitățile și școlile locale.

Franța a semnalat Regatului Unit, la sfârșitul săptămânii trecute, un caz al unei persoane care vizitase universitatea și apoi călătorise în Franța.

Ministerul Sănătății din Franța a anunțat că starea pacientului era „stabilă”, că persoanele cu care acesta a intrat în contact strâns au fost informate și li s-au oferit antibiotice și că nu au fost semnalate alte cazuri.

