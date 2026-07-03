Cum a ajutat un post public de televiziune din Rusia la distrugerea unei fabrici secrete: ucrainenii au lovit-o cu rachete Flamingo

Un reportaj al televiziunii de stat ruse, menit să prezinte o fabrică de echipamente de apărare, ar fi putut să ajute Ucraina să o lovească într-un atac devastator cu rachete.

Analiștii ucraineni din domeniul informațiilor din surse deschise și grupul de investigații InformNapalm au afirmat că imaginile difuzate de postul regional Volgograd TV cu câteva zile înainte de atacul cu rachete din 27 iunie au dezvăluit detalii despre fabrica de echipamente de apărare „Titan-Barrikady”, care au fost ulterior utilizate pentru identificarea țintelor din interiorul complexului.

Referindu-se la redactorul-șef al postului, Artem Yamshchikov, InformNapalm a declarat într-o postare pe X: „Datorită lui Artem și muncii sale profesionale... a fost posibil să aflăm multe lucruri interesante despre operațiunile curente ale întreprinderii.”

Volgograd TV a difuzat reportajul pe 21 iunie, prezentându-l pe proiectantul-șef al fabricii și zone de producție nemaivăzute până atunci, afirmând că telespectatorilor li se arătau instalații ascunse în mod normal „de privirile curioase”.

„Munca a mulțumit atât de mult Forțele de Apărare Ucrainene, încât pe 27 iunie au decis să efectueze de urgență o vizită personală la fabrică folosind racheta FP-5 Flamingo”, a declarat InformNapalm.

Grupul a adăugat în glumă că i-ar recomanda pe jurnaliști pentru „premii comemorative realizate din fragmente ale întreprinderii Titan-Barrikady”.

Puternicul Flamingo

Atacul asupra întreprinderii Titan-Barrikady din orașul Volgograd, situat în sudul Rusiei, a devenit unul dintre cele mai clare exemple documentate public ale utilizării tot mai frecvente de către Ucraina a rachetei de croazieră FP-5 Flamingo, dezvoltată pe plan intern.

Potrivit analistului ucrainean OSINT Dnipro OSINT, cunoscut sub numele de Harbuz, numărul lansărilor de rachete Flamingo identificate prin surse deschise a crescut de la 23 în martie la 39, în timp ce numărul loviturilor confirmate ca fiind reușite a crescut de la două la șase.

Trei dintre aceste lovituri confirmate au avut loc în timpul atacului de la Volgograd, ceea ce face ca acesta să fie cea mai reușită operațiune a rachetei documentată public până în prezent, a spus el.

„Aș dori să vă reamintesc că rezultatele marii majorități a lansărilor rămân necunoscute publicului. Ceea ce vedeți aici sunt doar statistici brute bazate pe date din surse deschise”, a adăugat Harbuz.

Imaginile din satelit publicate după atac păreau să arate că o hală de producție de la Titan-Barrikady a fost distrusă.

Oficialii militari ucraineni au declarat că fabrica produce echipamente pentru forțele armate ruse, inclusiv componente legate de sistemul de rachete Iskander.

Editor : A.R.