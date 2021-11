Se vorbește foarte mult în ultimii ani despre încălzirea globală, iar reciclarea este una dintre cheile prin care putem încetini acest proces. La 8 kilometri de orașul Tulcea, într-o fostă stațiune de cercetare a cartofului, pungile de plastic și deșeurile din cauciuc sunt transformate în ulei industrial, folosit pe șantierele de construcții. Totul a fost posibil datorită banilor veniți de la Bruxelles, un milion de euro.

„După ce este procesat, adus în parametri, aditivat, plasticul este transformat într-un ulei decofrant, care este folosit în construcții. Acesta este reactorul principal în care se introduc baloții de plastic. Este alimentat reactorul, este închis, ne asiguram că totul este închis ermetic, să nu intre aer în timpul procesului, acesta e un lucru foarte important, după care sunt pornite arzătoarele și el începe treptat-treptat să se încălzească. Pe măsură ce plasticul dinăuntru începe să se încălzească, el începe să se descompună, să se ducă înapoi în starea lui inițială de petrol, de zona asta de produse petroliere. În același timp, în urma descompunerii, se mai obține un gaz de sinteză care ne ajută să autosusținem și scutește în același timp de combustibilul pe care noi ar trebui să-l folosim pentru încălzire. E un proces foarte interesant, care se autosusține, asta e important”, explică antreprenorul Bogdan Ion.

Unde se folosește uleiul industrial

Uleiul obținut este folosit de firmele care activează în zona construcțiilor, de cei care au activități de turnare a betoanelor. „Mai avem câțiva colaboratori care lucrează în zona de fabricare a pavelelor, a bolțarilor, care folosesc acest ulei în procesul lor tehnologic, pentru mentenanță, ungerea echipamentelor care intră în contact cu betonul”, explică Bogdan Ion.

Plasticul vine de la colectori autorizați. „Lucrăm cu colectori locali, care sunt autorizați, lucrăm și cu alte firme care colectează și în alte județe, îl aducem și după aceea îl procesăm”, spune Bogdan Ion.

Proprietarul a studiat Politehnica și de 5 ani încearcă să își pună ideea în practică. A reușit cu ajutorul banilor europeni, iar acum are șapte angajați.

„Aici am început în urmă cu patru ani să dezvoltăm o idee de reciclare, mai exact o reciclare a deșeurilor din plastic și de cauciuc. Scopul - să obținem niște produse pe care să le putem valorifica. În momentul de față am reușit să implementăm un proiect prin ITI Delta Dunării în valoare de aproximativ un milion de euro. În acest proiect am achiziționat aceste echipamente care se observă, echipamente de producție care au rol de a trata deșeurile de plastic și de cauciuc. Noi efectiv în acest reactor principal introducem baloți de folie. Îi descompunem în absența oxigenului, la o temperatură destul de ridicată și obținem un ulei primar în urma primului proces al celulei. Îl tratăm în a doua instalație și îl aducem la parametrii de care avem noi nevoie pentru a obține produsele finite”, explică Bogdan Ion.