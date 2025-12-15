Live TV

Cum folosește Belarus baloane de contrabandă pentru a semăna haos în Lituania, ca parte a „războiului hibrid” al lui Vladimir Putin

balon meteo weather balloon
Aproximativ 600 de baloane legate de contrabandă și 200 de drone au intrat în spațiul aerian lituanian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images
De ce a declarat Lituania stare de urgență De ce au destabilizat baloanele Lituania Cum se încadrează în „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin

Sâmbătă, trimisul președintelui american Donald Trump, John Coale, a declarat că Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, a promis să oprească zborul baloanelor din țara sa către Lituania. Acest lucru s-a întâmplat la doar câteva zile după ce guvernul lituanian a fost nevoit să declare stare de urgență națională ca răspuns la o creștere a numărului de baloane care treceau granița din Belarus, multe dintre ele transportând țigări de contrabandă, relatează Independent.

În ultimul an, experții spun că aproximativ 600 de baloane legate de contrabandă și 200 de drone au intrat în spațiul aerian lituanian, determinând închiderea temporară a graniței și provocând haos la aeroportul din Vilnius.

Se crede că baloanele au transportat zeci de mii de țigări de contrabandă peste graniță. Weekendul trecut, autoritățile au declarat că au confiscat aproape 40.000 de pachete de țigări din doar 11 baloane. De obicei, baloanele trec granița noaptea pentru a evita detectarea. După aterizare, curierii ilegali folosesc dispozitive de urmărire SIM/GPS pentru a le localiza.

Lukașenko, un aliat apropiat al Rusiei, a negat implicarea statului în contrabandă, susținând că aceasta este realizată de infractori care profită de prețurile scăzute din țara sa.

Însă Pavel Slunkin, cercetător invitat la Consiliul European pentru Relații Externe, afirmă că acest tip de contrabandă este „integrat în guvern”. Baloanele ar putea fi o stratagemă pentru a presa Lituania să intre în negocieri cu regimul dictatorial al lui Lukașenko, sugerează el.

Relațiile dintre Lituania și Belarus sunt tensionate de mult timp, dar tensiunile s-au intensificat în octombrie, când Lituania a închis două puncte de control la frontieră între cele două țări timp de trei săptămâni. Ca răspuns, Belarus a interzis camioanelor lituaniene accesul pe drumurile sale, blocând comerțul. Sute de vehicule sunt încă blocate în țară.

De ce a declarat Lituania stare de urgență

Datele de monitorizare a frontierelor Lituaniei arată o creștere de trei ori a numărului de baloane care au traversat granița țării în 2025, comparativ cu anul precedent. Cel mai recent val a perturbat în mod neobișnuit aviația, cu o serie de misiuni concentrate în jurul aeroportului din Vilnius, din octombrie până în decembrie.

Acest lucru a determinat guvernul lituanian să declare „stare de urgență la nivel național”, permițând instituțiilor guvernamentale să coordoneze mai strâns acțiunile și să solicite sprijinul unităților militare.

Dr. Rasmus Nilsson, lector în politica externă rusă și politica post-sovietică la University College London, sugerează că decizia de a declara situația de urgență este legată de lipsa de încredere în NATO.

„Având în vedere politicile și declarațiile recente ale Statelor Unite, în această parte a Europei există teama că membrii locali ai NATO vor fi abandonați în fața atacurilor (hibride sau militare deschise) din partea Rusiei și Belarusului.

„Deși Vilnius nu prevede un astfel de scenariu în viitorul imediat, consideră că are toate motivele să sublinieze potențialele amenințări din est pentru a reaminti celorlalte state membre NATO de poziția sa potențial precară pe flancul estic al alianței”, a afirmat acesta.

De ce au destabilizat baloanele Lituania

Baloanele au provocat perturbări semnificative ale zborurilor, peste 350 dintre acestea fiind întârziate, deviate sau anulate numai din luna octombrie. Pierderile financiare rezultate din această situație depășesc în prezent 750.000 de euro.

Slunkin sugerează că baloanele fac parte dintr-o strategie mai amplă. „Există un concept în strategia națională rusă [și, prin urmare, belarusă]”, a spus el. „Ei îl numesc „escaladare pentru a dezamorsa” – când crești miza pentru cealaltă parte atât de mult încât aceasta nu ar mai fi dispusă să meargă atât de departe.”

El sugerează că Belarus încearcă să escaladeze tensiunile cu Lituania, în timp ce se apropie de Statele Unite, slăbind astfel o alianță cheie. Președintele american Donald Trump și-a exprimat admirația pentru Lukașenko în trecut, numindu-l „președintele foarte respectat”. Coale, noul său trimis, a vizitat Minsk vineri pentru a negocia eliberarea a 1.400 de prizonieri politici.

Cum se încadrează în „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin

Guvernul lituanian a declarat că starea de urgență a fost declarată ca răspuns la o serie de „atacuri hibride” din partea Belarusului, făcând referire la „războiul hibrid” pe care Rusia îl poartă împotriva națiunilor occidentale de la invazia în Ucraina.

Termenul descrie o strategie militară care combină tehnici de luptă convenționale cu atacuri cibernetice, campanii de dezinformare și incursiuni cu drone. Moscova încearcă în mod constant să se distanțeze de responsabilitatea pentru astfel de atacuri, dar frecvența tot mai mare a cazurilor legate de Rusia a determinat majoritatea guvernelor occidentale să concluzioneze că acestea fac parte din strategia lui Putin.

În Regatul Unit, numeroase atacuri cibernetice, inclusiv cele care vizează Serviciul Național de Sănătate (NHS), au fost asociate cu Rusia, în timp ce drone au fost observate pe aeroporturile importante din Europa. Rusia a negat orice legătură.

Slunkin susține că Lituania are două opțiuni: „Fie negociezi cu Belarus, fie speri că UE și alte părți vor rezolva situația”. Până în prezent, Lituania a ales cea de-a doua opțiune.

UE pregătește noi sancțiuni împotriva Belarusului, după incursiunile cu baloane în Lituania. Ursula von der Leyen: „E inacceptabil”

„Premiul Nobel m-a ferit de bătăi în închisoare”. Mărturia șocantă a disidentului din Belarus, Ales Bialiațki

