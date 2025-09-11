Live TV

Curtea de Justiție a UE anulează o decizie care autoriza Ungaria să subvenţioneze construcţia de reactoare nucleare ruseşti

Data publicării:
lucrari centrala ungaria profimedia
Foto: Profimedia

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a anulat joi autorizaţia acordată de Comisia Europeană Budapestei pentru subvenţionarea construcţiei de reactoare nucleare ruseşti în Ungaria. Contractul a fost atribuit fără licitaţie publică şi era protejat de secret timp de 30 de ani.

Comisia Europeană „ar fi trebuit să verifice dacă atribuirea directă a contractului (...) unei întreprinderi ruse” este „conformă cu normele UE privind achiziţiile publice”, a arătat Curtea în hotărârea sa.

În 2017, Comisia a aprobat ajutorul acordat de statul maghiar companiei ruse Nizhny Novgorod Engineering, căreia i-a încredinţat extinderea centralei nucleare de la Paks. A fost susţinută atunci de Republica Cehă, Franţa, Polonia, Slovacia şi Regatul Unit, relatează publicația franceză Boursorama, citată de News.ro.

În schimb, Moscova promitea să acorde Budapestei un împrumut pentru finanţarea a 80% din lucrările pentru cele două reactoare care urmau să se adauge celor patru deja existente.

Cu toate acestea, Austria a contestat decizia de aprobare a Comisiei, iar Curtea i-a dat dreptate joi. Decizia nu era „suficient motivată”, deoarece nu permitea „înţelegerea motivelor specifice care au determinat” Ungaria să încredinţeze direct acest contract Rusiei fără o licitaţie publică.

În 2014, Ungaria a semnat un acord prin care oferea contractul Rusiei, stabilind o perioadă de 30 de ani de confidenţialitate pentru acest contract în valoare de 12,5 miliarde de euro. Rusia se angaja să acorde un credit de 10 miliarde de euro. La rândul său, Ungaria trebuia să furnizeze o sumă suplimentară de 2,5 miliarde de euro din propriul buget.

În 2023, guvernul maghiar a anunţat, fără a aştepta decizia CJUE, începerea iminentă a lucrărilor de construcţie, sperând ca reactoarele să fie puse în funcţiune în 2030.

Ministrul maghiar al afacerilor europene, Janos Boka, a declarat joi că decizia CJUE nu pune în discuţie continuarea lucrărilor. „Întrucât instanţa nu a judecat ca fiind ilegale regimul de ajutoare de stat sau procedura de atribuire a contractelor publice (ci avizul dat de Comisia Europeană - n.r.), nu există niciun obstacol juridic în calea continuării investiţiei conform calendarului existent”, a declarat el jurnaliştilor.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
1
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
donald trump la birou
2
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
soldați ucraineni cu o dronă
4
Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
5
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
Mitriță n-a jucat deloc cu Cipru și a postat doar două cuvinte, înainte să plece din România
Digi Sport
Mitriță n-a jucat deloc cu Cipru și a postat doar două cuvinte, înainte să plece din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
suspect kirk
FBI a difuzat primele imagini cu un bărbat căutat în cazul uciderii...
justitie, ciocanel
Curtea de Apel București a suspendat un dosar prin care un bolnav de...
charlie kirk vorbeste si gesticuleaza pe scena
A fost găsită arma care l-a ucis pe Charlie Kirk. Cu ce tip de pușcă...
alexandru nazare
Ministrul de Finanțe, vizită în SUA. Cu cine se va întâlni Alexandru...
Ultimele știri
Patrick Mouratoglou a dezvăluit motivul pentru care s-a certat cu Serena Williams de mai multe ori
Suedia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după încălcarea spaţiului aerian polonez: „Este o ameninţare pentru securitatea europeană”
Irlanda amenință că nu va participa la Eurovision, dacă Israelul va fi în concurs
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
letonia harta
Letonia îşi închide timp de o săptămână spaţiul aerian de-a lungul frontierelor cu Rusia şi Belarus
Vladimir Putin
Țara care îi cere Rusiei să nu-i mai recruteze cetăţenii pentru a-i trimite pe front în Ucraina
nicusor dan asculta in casca traducerea unor declaratii
Nicușor Dan afirmă că România e țintă în războiul hibrid al Rusiei de 10 ani. „Pune paie pe foc acolo unde vede tensiuni în societate”
Viktor Orban.
Un ministru slovac propune introducerea pregătirii militare obligatorii din cauza pretențiilor teritoriale ale lui Viktor Orban
Polish President Karol Nawrocki at a meeting with soldiers at the 31nd Tactical Air Base in Poznan-Krzesiny
„Vrem să transmitem un semnal Rusiei, lui Putin: Polonia nu se va lăsa intimidată de dronele rusești”, spune președintele Nawrocki
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck: „Cât...
Cancan
Bărbatul din SUA care a ucis-o pe Iryna și-a motivat gestul. Nu o să îți vină să crezi ce scuză are...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fotbalistul român care a jucat la Dinamo și rupea plasele porților adversarilor în anii ’90...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Transferul de Premier League, prezentat oficial de CFR Cluj: „Este noul atacant al echipei noastre!”. Update...
Adevărul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Playtech
Ce amendă riști dacă nu faci ITP-ul la timp. Când îți poate fi suspendată înmatricularea
Digi FM
Fostul iubit al Cristinei Cioran, tatăl copiilor ei, condamnat la închisoare cu executare. Alex...
Digi Sport
Au luat decizia finală: OUT cu selecționerul! Primul nume contactat e unul uriaș
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Gwyneth Paltrow și Brad Falchuk, despre greșeala din primul an de căsnicie: „Dacă m-aș putea întoarce în...
Adevarul
Primul fruct proaspăt certificat ca sănătos de Uniunea Europeană. Care este porția zilnică recomandată
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Digi FM
Ruben Neves, revoltat după ce o revistă portugheză a sugerat o legătură romantică cu văduva lui Diogo Jota...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
La sfârșitul lui august apăreau de mână, acum au rupt logodna. Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit după...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea