Demascat de propria soție. Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare după o „glumă” a partenerei

Igor Rogov, spion rus arestat în Polonia
Igor Rogov (stânga) ar putea fi primul spion al Kremlinului care a reușit să se infiltreze printre membrii opoziției ruse ce au primit azil politic în Europa. Capturi foto: NYT
„Să plănuiască un atac terorist în Polonia? Ăsta este un coșmar" „Războiul a schimbat totul. În câteva zile, și-au făcut bagajele și au plecat" „Salariul lui Igor de la FSB" Recrutat de FSB pe vremea când era student în Rusia

Un spion al serviciilor secrete ale Moscovei, care pretindea că este un membru al opoziției ce a fugit din Rusia după ce armata lui Putin a invadat Ucraina, a fost deconspirat chiar de soția lui, care l-a acuzat că lucrează pentru FSB. Deși femeia a susținut mai apoi că totul a fost doar o „glumă nefericită”, soțul ei a ajuns la închisoare în Polonia pentru spionaj și participarea într-un atentat cu bombă eșuat, în timp ce ea a fost acuzată de spionaj și complicitate.

Din camera lui Igor Rogov și a soției sale, Irina, din orașul Sosnowiec, în sudul Poloniei, se auzeau doar zgomote de ceartă. În aprilie 2023, Irina i-a trimis colegului lor de apartament – un alt rus aflat în exil – un mesaj.

„Tu știi că Igor le-a raportat celor de la FSB despre tine și un alt tip?” i-a scris ea lui Danila Buzanov. Irina l-a acuzat pe soțul ei că ar fi spion rus și într-un mesaj de grup trimis unor prieteni.

În timp ce zvonurile despre Rogov au început să se răspândească, cei doi au încercat să depășească momentul, pretinzând că acuzațiile Irinei au fost doar o „glumă nefericită” spusă la nervi în timp ce cuplul trecea printr-un divorț.

La mai bine de doi ani de atunci, Rogov se află acum într-o închisoare din Polonia, fiind acuzat de spionaj și participarea într-un atentat cu bombă eșuat. Soția lui ar putea ajunge, de asemenea, după gratii.

Țările europene au descoperit mai mulți spioni ruși de când a început războiul în Ucraina. Dacă acuzațiile împotriva lui Rogov se confirmă, el va deveni primul agent al serviciilor secrete rusești care a reușit să se infiltreze printre membrii opoziției ruse și să obțină azil politic în Europa, potrivit New York Times.

Cargo aircraft at Leipzig-Halle Airport
Explozia coletelor-bombă în timpul zborului ar fi putut avea consecințe catastrofale, mai ales având în vedere că o parte din pachete sunt de obicei transportate cu avioanele de pasageri. Foto: Profimedia Images

„Să plănuiască un atac terorist în Polonia? Ăsta este un coșmar”

Rogov (29 de ani) a fost arestat în iulie 2024, după ce un colet ce conținea explozibili care îi era adresat lui a fost găsit într-un depozit din centrul Poloniei.

Procurorii au spus că în timpul investigației au ajuns la concluzia că Rogov a cooperat cu FSB și l-au acuzat că a luat parte la un complot care presupunea plasarea de colecte incendiare la bordul unor avioane de transport din Europa.

Mai multe incendii izbucnite anul trecut în depozite de marfă din Marea Britanie și Germania au fost asociate cu acest complot, acesta fiind doar unul dintre atacurile hibrid lansate de Rusia contra Europei, inclusiv incursiuni cu drone, atacuri cibernetic și sabotaj.

Prietenilor lui Rogov nu le-a venit să creadă că el ar fi capabil de așa ceva. „Știindu-l pe Igor, pot să-mi imaginez clar cum ar putea intra în bucluc. Dar să plănuiască un atac terorist în Polonia? Ăsta este un coșmar. Dacă el într-adevăr era acest personaj de tip James Bond, atunci nu știu în cine să mai am încredere”, a spus Artiom Vajenkov, un activist rus care îl cunoștea bine pe Rogov.

În perioada lui de activist, Rogov a intrat o singură dată în atenția publicului: atunci când a fost văzut la televizor zvârcolindu-se de durere pe jos în fața unei secții de poliție din Belarus, în august 2020.

Rogov și Vajenkov, care făceau parte din grupul de opoziție Open Russia, au călătorit în Belarus ca să monitorizeze alegerile prezidențiale de la acea vreme. Cei doi au fost arestați de forțele de securitate ale lui Lukașenko, dar au fost în scurt timp eliberați și deportați în Rusia.

Când s-a întors din Belarus, Rogov „era negru și albastru de la bătăile” pe care le-a suferit acolo, a povestit Andrei Pivovarov, directorul executiv al Open Russia de la acea vreme.

Jan Marsalek in Moscow
Fostul șef fugar al Wirecard și miliardarul Jan Marsalek, văzut ultima dată la Moscova, Rusia, cu părul proaspăt transplantat și noua sa iubită, agenta serviciilor secrete ruse Tatiana Spiridonova. Foto: Profimedia Images

„Războiul a schimbat totul. În câteva zile, și-au făcut bagajele și au plecat”

Câteva săptămâni mai târziu, Rogov l-a invitat pe Vajenkov la nunta lui. Rogov se căsătorea cu Irina, cu care a fost într-o relație încă din timpul liceului.

Vara următoare, Rogov a candidat la alegerile locale organizate în orașul său natal, Saransk, aflat la peste 600 de kilometri de Moscova.

Managera sa de campanie, Milia Kașapova, era convinsă că Rogov era supravegheat de FSB. Mașini fără numere de înmatriculare îi urmăreau peste tot.

„La un moment dat, Igor s-a dus la tipii ăștia și le-a spus: ‘Hai să bem un ceai’. De atunci, nu i-am mai văzut niciodată”, a povestit Kașapova.

Cinci luni mai târziu, Rusia a invadat Ucraina. Rogov și soția lui au pus în aplicare un plan pe care îl pregătiseră dinainte de război, pe măsură ce membrii opoziției ruse au intrat din ce în ce mult în vizorul forțelor de securitate.

Rogov a aplicat pentru o bursă în Polonia ca să studieze informatica, dar nu era sigur dacă va părăsi Rusia. „Războiul a schimbat totul. În câteva zile, și-au făcut bagajele și au plecat”, a povestit Kașapova.

Prietenii lui Rogov au spus că nu aveau nicio idee că el ar fi un spion. Câteva lucruri, însă, ieșeau în evidență: cerea mereu ajutor în legătură cu plăți făcute din Rusia, nu era interesat să își găsească de lucru în Polonia și căuta mereu să intre în conversație cu alte persoane, în special activiști ruși aflați în exil.

„Era mereu dornic să se întâlnească cu cineva, absolut oricine”, a spus Buzanov, colegul lor de apartament.

vladimir putin
Rusia a fost acuzată că a desfășurat o campanie de război hibrid împotriva țărilor NATO. Foto: Profimedia Images

„Salariul lui Igor de la FSB”

Situația financiară a lui Rogov era, de asemenea, un mister. Le spunea prietenilor săi că este falit, dar cumva își permitea să călătorească în străinătate. Rogov spunea că trăiește din banii pe care i-a primit după ce și-a vândut mașina din Rusia.

În 2023, Rogov a început să îi roage pe prietenii lui să îl ajute să transfere sume mici de bani din Rusia.

Soțul de la acea vreme al Kașapovei, Maxim Kondratiev, a acceptat două plăți de 30.000 de ruble (380 de dolari) în contul său bancar din Rusia în numele lui Rogov, transferând mai apoi echivalentul sumelor primite în contul lui Rogov.

Când Rogov l-a rugat să facă și o a treia plată, Kondratiev a început să suspecteze că ceva nu era în regulă și a refuzat. Au fost și alte persoane care l-au ajutat pe Rogov să scoată bani din Rusia, acesta fiind „salariul lui Igor de la FSB”, potrivit lui Kondratiev.

Recrutat de FSB pe vremea când era student în Rusia

În mesajul de grup pe care Rogova l-a trimis în aprilie 2023, aceasta a scris că munca lui de activist era doar de fațadă și că soțul ei a fost recrutat de FSB pe vremea când era student în Rusia.

Toată activitatea politică a lui Rogov a avut ca scop, încă de la bun început, doar obținerea de bani sau susținere, a mai dezvăluit soția lui, care a precizat că lui Rogov i s-a cerut să strângă informații despre mișcările de opoziție din Rusia.

Prietenii lor au rămas „șocați”. Rogova a șters repede mesajul pe care i l-a trimis lui Buzanov, care l-a confruntat mai apoi pe Rogov. Acesta a recunoscut că a fost spion FSB, dar a susținut că a încheiat aceste activități cu ani în urmă.

În 2024, poliția l-a căutat pe Rogov în legătură cu un colet găsit într-un depozit, însă acesta era în vacanță în Muntenegru. Rogov a spus că nu știe nimic despre niciun colet, iar când s-a întors în Polonia a fost arestat.

Nu este clar de ce Rogov s-a mai întors în Polonia deși știa că autoritățile poloneze sunt pe urmele lui. Poliția a acuzat-o mai apoi pe Irina că și-a ajutat soțul să trimită informațiile strânse mai departe către FSB.

Rogov i-a scris din închisoare lui Buzanov, spunând că nu înțelege ce se întâmplă și că îi este frică de ce se va întâmpla când va fi eliberat – într-o bună zi.

Editor : Raul Nețoiu

