Armata rusă continuă să testeze, intensiv, o nouă metodă de camuflaj. Pentru a doua oară, zilele trecute, soldați ruși, deghizați în pinguini, au fost luați la țintă de drone și lunetiștii ucraineni, semn că mijlocul de camuflaj nu prea funcționează, informează Digi24.

Pinguinii din armata rusă, soldați ai Moscovei camuflați în astfel de păsări, continuă să fie uciși de ucraineni. Cei care au propus acest mijloc de camuflaj, s-au gândit, probabil, că militarii vor fi observați mai greu. Efectul este însă total opus, pentru că aceste costume atrag atenția, iar soldații sunt uciși de dronele Kievului.

S-a întâmplat de cel puțin două ori în ultimele zile.

Ucrainenii spun că rușii testează astfel de echipamente direct pe câmpul de luptă, fără o perioadă prealabilă de evaluare și fără să fie adaptate la teren și la tacticile actuale.

O altă teorie este că însuși soldații ruși au încercat, pe cont propriu astfel de stratageme, improvizând costume de pinguini din ceea ce aer părea a fi niște pături termice de camuflaj.

Editor : Sebastian Eduard