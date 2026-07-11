Discurs dur al președintelui polonez Karol Nawrocki despre naționaliștii ucraineni: „Nu sunt eroii de care Europa are nevoie”

Preşedintele polonez Karol Nawrocki a ţinut, sâmbătă, un discurs virulent în care a criticat glorificarea Organizaţiei naţionaliştilor ucraineni (OUN) şi a Armatei insurecţionale ucrainene (UPA), despre care a spus că „nu sunt eroii de care Europa are nevoie”, vorbind la un eveniment comemorativ ce a marcat 83 de ani de la masacrul din Volînia.

Nawrocki a subliniat importanţa „confruntării oneste a trecutului pentru a construi viitorul” şi a îndemnat „să nu confundăm niciodată reconcilierea cu amnezia”, referindu-se la evenimentele din Al Doilea Război Mondial (1939-1945), când peste 100.000 de polonezi au fost ucişi de gherilele ucrainene UPA, informează agenția EFE, citată de Agerpres.

Preşedintele polonez a insistat că „simbolurile legate de Stepan Bandera nu îşi au locul în Europa modernă”, referire la liderul istoric al naţionaliştilor ucraineni care este considerat erou naţional în Ucraina şi a fost omagiat de guvernul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Preşedintele polonez a ales Radruz, la mai puţin de 500 de metri de graniţa cu Ucraina, ca loc pentru ceremonia oficială de comemorare a victimelor masacrului din Volînia.

Mai devreme sâmbătă, premierul polonez Donald Tusk a postat pe reţeaua socială X un videoclip în care anunţă crearea unui „Zid al Amintirii”, care va include „numele tuturor victimelor identificate şi va avea o flacără eternă pentru ca morţii să nu rămână în anonimat”.

Polonia comemorează sămbătă „Ziua Naţională a Memoriei Victimelor Genocidului comis de naţionaliştii ucraineni împotriva cetăţenilor celei de-a Doua Republici Poloneze”, o zi marcată de numeroase acte oficiale atât în Polonia, cât şi în Ucraina, cu ceremonii civile şi religioase în diferite părţi ale Poloniei, dar pe fondul unor tensiuni diplomatice intense între Kiev şi Varşovia.

Tensiunile au escaladat după ce Zelenski a decis să numească o unitate militară „Eroii UPA”, decizie considerată la Varşovia o provocare istorică inacceptabilă. În semn de protest, preşedintele polonez i-a retras omologului său ucrainean Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincţie poloneză, La rândul lor, mai mulţi oficiali ucraineni şi polonezi au returnat celeilalte ţări diferitele decoraţii primite.

„Masacrul din Volînia” este descris de Polonia drept o campanie de curăţare etnică desfăşurată în anul 1943. În vara acelui an, unităţile UPA au atacat simultan circa 150 de localităţi poloneze, ucigând aproximativ 100.000 de cetăţeni polonezi, majoritatea femei, copii şi vârstnici.

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Editor : Ș.R.