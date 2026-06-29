Polonia, Ucraina și bătălia continuă pentru Armata lui Bandera. Rădăcinile istorice urâte ale tensiunilor dintre Varșovia și Kiev

Un capitol urât din istoria celui de-Al Doilea Război Mondial a provocat tensiuni între Polonia și Ucraina, în timp ce cele două țări încearcă să-și aprofundeze cooperarea împotriva Rusiei. Pe 26 mai, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit oficial o unitate din cadrul Forțelor de Operațiuni Speciale Ucrainene după „eroii” Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA). În Ucraina, soldații UPA sunt văzuți ca patrioți și luptători pentru libertate, celebrați pentru lupta lor din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial împotriva ocupației sovietice. În Polonia, însă, sunt mai bine amintiți pentru că au dus la bun sfârșit ceea ce Parlamentul polonez a definit drept o campanie de genocid împotriva civililor polonezi, potrivit unei analize Foreign Policy.

Cu doar o săptămână înainte de anunțul lui Zelenski, Ucraina a organizat și o ceremonie oficială de reînmormântare pentru Andrii Melnîk, o altă figură profund controversată. Alături de Stepan Bandera, Melnîk a co-fondat Organizația Naționaliștilor Ucraineni (OUN), un partid politic de dreapta, legat de UPA. Există discuții despre reînmormântarea lui Bandera într-un mod similar în continuare.

În Polonia, aceste mișcări au creat o reacție negativă pe întreg spectrul politic; singura dezbatere este legată de cât de ferm ar trebui să răspundă Varșovia. Președintele polonez Karol Nawrocki a transmis pe 19 iunie că îi retrage lui Zelenski prestigiosul Ordin al Vulturului Alb, pe care l-a primit în 2023. Mai important, politicienii polonezi, atât de dreapta, cât și de centru-stânga, au cerut Varșoviei să impună noi condiții pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Inutil de spus că aceste tensiuni istorice nu au făcut decât să favorizeze Rusia. Însuși președintele rus Vladimir Putin a adoptat cinic ambele părți ale dezbaterii, numindu-i pe UPA fasciști pentru un public polonez, dar avertizându-i totodată pe ucraineni că Polonia aduce în discuție această istorie doar pentru a ocupa teritoriul ucrainean.

Rămâne de văzut dacă Varșovia și Kievul pot înfrunta trecutul, păstrându-și în același timp privirea ațintită asupra prezentului.

Din 2022, cimitirele din Ucraina au devenit o mare de morminte ale celor căzuți apărându-și țara de Rusia. Decorate cu flori și culorile naționale albastru și galben, acestea sunt adesea acoperite și cu un alt steag - roșu și negru UPA.

Povestea UPA datează de la formarea Organizației Naționaliștilor Ucraineni în 1929. Inspirându-se din mișcările fasciste din Italia și Germania, acest partid politic de extremă dreapta a căutat să creeze un stat ucrainean independent și etnic pur. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, membrii OUN au văzut o oportunitate de a-și realiza visul în mijlocul conflictului dintre Germania nazistă și Uniunea Sovietică. În 1942, liderii OUN și ai altor grupuri naționaliste ucrainene au fondat UPA, care a dus o luptă insurgentă în vestul Ucrainei, ce a continuat până în 1950.

Această moștenire a luptei antisovietice și anticomuniste i-a determinat pe mulți naționaliști ucraineni să-i considere pe Bandera, OUN și UPA drept eroi care au menținut viu visul statalității ucrainene pe tot parcursul Războiului Rece. După Revoluția Portocalie din 2004 și protestele de pe Maidan din 2014, această narațiune a format piatra de temelie a politicii memoriei naționale a Ucrainei, culminând cu obținerea de către Bandera a statutului oficial de „Erou al Ucrainei” în 2010.

În mare parte absentă este însă orice discuție despre colaborarea nazistă. Înainte de a se alătura UPA, unii naționaliști OUN au servit în batalioane de poliție auxiliară nazistă germană din Ucraina ocupată, devenind complici la Holocaust și la alte crime împotriva umanității.

În Polonia, UPA și OUN sunt mai cunoscute pentru epurarea etnică premeditată a polonezilor, efectuată între 1943 și 1945 în Volînia și în alte zone din ceea ce este acum Ucraina. Istoricii polonezi estimează că până la 100.000 de oameni au fost uciși în această campanie. Sate întregi au fost distruse sistematic. Civilii au fost uciși în casele, bisericile, pădurile și câmpurile lor, adesea cu unelte agricole rudimentare, cum ar fi topoare, furci și coase. În 2016, Parlamentul polonez a declarat acest lucru genocid, provocând critici din partea Parlamentului Ucrainei.

Din 1990, Polonia a acordat prioritate exhumării rămășițelor victimelor poloneze și asigurării unor înmormântări adecvate pentru acestea. În 2023, președintele polonez de atunci, Andrzej Duda, și Volodimir Zelenski au comemorat cea de-a 80-a aniversare a masacrului din Volînia, iar Zelenski a promis personal că va permite exhumările în anumite zone. O decizie oficială în acest sens a venit la începutul anului 2025, pe care oficialii polonezi au lăudat-o ca un „ progres ” în relații.

Cu toate acestea, progresele ulterioare au fost lente, sondajele din 2025 sugerând că majoritatea polonezilor se așteaptă ca politicienii lor să acorde prioritate exhumărilor și înmormântărilor victimelor din Volînia.

Moscova nu a jucat un rol constructiv în tratarea acestei răni istorice. De exemplu, în timp ce discuta despre masacrul din Volînia din 2023, Putin a declarat că atât rușii, cât și polonezii știu că responsabilitatea aparține naționaliștilor lui Bandera. Cu toate acestea, Putin continuă să sugereze că campania de exhumare a Poloniei este de fapt o acoperire pentru presupusele sale ambiții teritoriale. Ministerul rus de Externe a amplificat aceste tactici. O declarație a făcut legătura între „banderiștii” care masacrau polonezii cu topoare în 1943 și „[neo]naziștii ucraineni de astăzi... care comit atrocități împotriva civililor atât în ​​Rusia, cât și în Ucraina”.

În 2023, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a cerut în mod explicit autorităților poloneze „să înceteze sprijinul necondiționat pentru regimul de la Kiev, din respect pentru memoria celor care au pierit în oribilul masacru din Volînia”.

Între timp, Ministerul rus de Externe le-a oferit ucrainenilor un set separat de teorii ale conspirației. Un zvon răspândit pe Telegram, de exemplu, susține că solidaritatea prietenoasă a Poloniei cu Ucraina este doar o mască pentru „răzbunarea sângeroasă pentru Volînia” pe care Polonia intenționează să o lanseze în orice moment.

De fapt, Polonia continuă să sprijine Ucraina în războiul său. Polonezii sunt perfect conștienți de faptul că soldații ucraineni sunt cei care țin Rusia la distanță și previn o amenințare mai directă la adresa Poloniei. Având în vedere acest lucru, Varșovia cheltuiește aproape 5% din PIB-ul său pentru apărare, trimițând în același timp ajutor militar Ucrainei. Un sondaj realizat în noiembrie 2025 a arătat că 44% dintre polonezi încă susțin acest efort - o scădere față de 54% în februarie 2024.

Există, însă, o convingere tot mai mare că sprijinul Poloniei a fost uitat sau subapreciat în Ucraina. Drept urmare, mulți polonezi își doresc ca guvernul lor să fie mai ferm cu Kievul. Acest lucru nu va veni sub forma restricționării fluxului de arme, ceea ce ar afecta doar Polonia. Mai degrabă, este probabil să vină sub forma unor condiții pentru aderarea Ucrainei la UE sau NATO. Conform unui sondaj de opinie realizat în decembrie 2024, aproape 60% dintre polonezi nu și-ar putea imagina aderarea Ucrainei la NATO sau UE fără a-și accepta mai întâi trecutul, în special masacrul din Volînia. Având în vedere acest sentiment public puternic, Varșovia ar putea încerca să-și folosească veto-ul UE pentru a distanța Kievul de moștenirea UPA.

Pe termen lung, Ucraina și Polonia au nevoie una de cealaltă. Acum ar fi momentul ideal pentru Kiev și Varșovia să abordeze istoria lor comună într-un spirit de deschidere, nu de nemulțumire și resentimente.

În luna mai, istoricii polonezi și ucraineni s-au reunit pentru a discuta perspective rivale asupra UPA și OUN. Progresul a fost lent, dar cu toate acestea, aceștia ar trebui să își intensifice eforturile. Kievul, la rândul său, ar trebui să elimine birocrația și să acorde Poloniei acces nestingherit pentru a efectua exhumări.

Iar Varșovia ar trebui să se opună amestecului Rusiei. Ori de câte ori Moscova își exprimă îngrijorările cu privire la Volînia, istoricii, oficialii aleși și diplomații polonezi pot fi clari în a spune că „ajutorul” din partea autorilor masacrelor de la Katin și Bucea nu este dorit.

Editor : Ș.R.