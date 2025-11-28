Live TV

Drone suspecte, detectate deasupra unei baze militare germane unde se antrenează soldaţi ucraineni. Reacție de la Berlin

Data publicării:
drone armate model israelian Heron TP
Apariţia celor patru drone deasupra acelei baze militare s-a petrecut pe 13 octombrie şi nici armata, nici poliţia nu au reuşit să le neutralizeze. Foto: Profimedia

Drone suspecte au fost observate deasupra unei baze militare din apropierea oraşului german Rostock unde erau instruiţi soldaţi ucraineni, un incident petrecut în luna octombrie, dar care a ieşit la suprafaţă abia acum, scrie vineri cotidianul Der Spiegel, citat de agenţia DPA.

Ministerul de Interne al landului Mecklenburg - Pomerania Inferioară a confirmat incidentul, dar a refuzat orice alte comentarii, invocând investigaţia aflată încă în desfăşurare.

Potrivit Der Spiegel, apariţia celor patru drone deasupra acelei baze militare s-a petrecut pe 13 octombrie şi nici armata, nici poliţia nu au reuşit să le neutralizeze, dar persoane a căror identitate nu a fost dezvăluită sunt în prezent investigate pentru înregistrarea neautorizată de imagini cu instalaţii militare de natură să prezinte un risc de securitate.

Acest incident s-a petrecut într-o perioadă când în Germania şi în alte state europene care susţin Ucraina în războiul cu Rusia au fost semnalate numeroase apariţii de drone suspecte, mai ales în zona unor facilităţi militare şi aeroporturi.

Apariţiile acestor drone sunt în general atribuite Rusiei, care a acuzat isteriaeuropenilor ce formulează astfel de acuzaţii nefondate şi nesusţinute de probe.

