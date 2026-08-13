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Operațiunea secretă pentru plecarea lui Trump de la summitul NATO, o improvizație în timp real. Ce spun foști agenți ai Secret Service

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Trump Air Force One
Președintele american Donald Trump. Foto: Profimedia
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Manevra extraordinară a administrației Trump de a-l proteja pe președintele american de o presupusă amenințare cu asasinatul din partea Iranului, luna trecută, prin mutarea sa în secret într-un alt avion, a ridicat noi întrebări cu privire la frecvența cu care Secret Service recurge la astfel de tactici. Foști agenți ai Secret Service au declarat pentru Time că astfel de măsuri de securitate, deși rare, nu sunt fără precedent în strategia agenției de gestionare a amenințărilor credibile.

Mai multe surse media au relatat că administrația Trump a pus la cale un plan elaborat pentru a-l scoate pe liderul de la Casa Albă din Turcia în timpul summitului NATO din 8 iulie, transportându-l într-un container de catering către un avion militar, după ce oficialii serviciilor de informații au semnalat o amenințare specifică legată de Iran.

Cu câteva momente înainte ca Trump să fie condus în afara avionului, reporterii l-au văzut urcând la bordul aeronavei Air Force One inițial, în loc de cel nou donat de Qatar, din cauza lipsei capacităților defensive ale acestuia. Reporterii și personalul Casei Albe aflați la bordul aeronavei nu au știut că președintele american nu se afla în avion decât după ce acesta schimbase din nou avionul în Marea Britanie.

Jason Russell, un fost agent al Secret Service care a petrecut opt ani protejând președinții și planificând măsurile de securitate înaintea deplasărilor prezidențiale, afirmă că îmbarcarea președintelui la bordul Air Force One este, de obicei, ultimul lucru care are loc înainte ca avionul să-și închidă ușile și să înceapă decolarea.

„Faptul că el [Trump] s-a urcat într-un avion, iar apoi un camion de catering a oprit lângă avion, ar fi trebuit să-i facă pe toți cei care urmăresc cu atenție modul în care funcționează Air Force One să se gândească: «Ce ciudat»”, a spus Russell.

Russell a explicat că zborul este considerat, de obicei, cel mai sigur mijloc de transport pentru un președinte, deoarece spațiul aerian este, în mod normal, supus unor restricții severe pentru a permite trecerea aeronavei Air Force One. Cu toate acestea, amenințările persistă, inclusiv atacurile cu drone și chiar atacurile cu rachete sol-aer.

„Evident, Air Force One este echipat cu anumite contramăsuri și sisteme de securitate care, sperăm, nu vor trebui folosite niciodată”, a spus Russell, adăugând că există, de asemenea, o divizie de securitate a spațiului aerian în cadrul Secret Service, care colaborează în mod regulat cu forțele armate pentru a asigura siguranța președintelui în timpul călătoriilor aeriene.

Robert McDonald, care a lucrat timp de 21 de ani în cadrul Serviciului Secret, inclusiv în cadrul Diviziei de Protecție Prezidențială și în calitate de agent coordonator în echipa de securitate a vicepreședintelui de atunci, Joe Biden, a declarat că operațiunea de schimbare a avionului din Turcia reflectă o improvizație în timp real a personalului de securitate prezidențial, mai degrabă decât o procedură standard.

„Sunt sigur că au început pregătirile imediat ce au aflat de amenințare”, a declarat McDonald într-un interviu. „Nu sunt sigur că au avut luxul de a dispune de multe zile sau chiar de multe ore”.

McDonald a descris procesul decizional legat de astfel de operațiuni ca fiind un efort comun al Secret Service, al Biroului Militar al Casei Albe și al personalului Casei Albe, în cadrul căruia „nicio entitate” nu deține mai multă autoritate decât celelalte.

Departamentul Apărării a redirecționat întrebările adresate de sursa citată către Casa Albă. Time a contactat Casa Albă pentru a obține un comentariu.

McDonald a respins ideea că Air Force One și persoanele aflate încă la bordul acestuia, inclusiv jurnaliștii, ar fi fost lăsate fără protecție. „Mi-ar fi incredibil de greu să cred că acele două avioane nu erau escortate sau că nu se aflau în zonă alte mijloace ale aliaților sau ale Forțelor Aeriene ale SUA”, a spus el, adăugând că se îndoiește ca persoanele aflate la bordul aeronavei „să fi fost lăsate în voia sorții și nevoite să se descurce singure”.

Această acțiune a încălcat o tradiție a Casei Albe, conform căreia președinții călătoresc rareori fără un grup de jurnaliști cunoscut sub numele de White House Pool, pentru a asigura publicului o relatare independentă a activităților președintelui. Fostul președinte Barack Obama a încălcat această tradiție în 2010, părăsind Casa Albă pentru a asista la meciul de fotbal al fiicei sale fără a-i informa pe jurnaliști.

În anul 2000, președintele Bill Clinton a urcat în secret într-un avion fără însemne oficiale pentru o călătorie în Pakistan. Cel puțin un membru al grupului de jurnaliști acreditați la Casa Albă, un reporter care acoperea călătoria pentru USA Today, a fost informat în prealabil cu privire la această operațiune, potrivit The Washington Post.

În ceea ce privește secretul care înconjoară manevra din Turcia — jurnaliștii care îl însoțesc pe Trump fiind, la rândul lor, ținuți în ceață —, McDonald a afirmat că limitarea cercului celor informați este o practică obișnuită, mai ales în prezent. „Trăim într-o perioadă în care știrile se răspândesc instantaneu — pe TikTok, Instagram, Facebook”, a spus el. „Acest lucru nu ajută la punerea în aplicare a planului pe care Secret Service trebuie să îl execute”.

În cele din urmă, a afirmat McDonald, aprecierile privind imaginea operațiunii sunt secundare față de rezultatul acesteia. „Din câte știu, toți cei implicați s-au întors acasă după acea călătorie în Turcia”, a spus el. „Concluzia este că toți s-au întors acasă teferi. Aceasta este sarcina principală a Secret Service”.

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Editor : A.M.G.

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