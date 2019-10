Eurodeputații au votat bugetul UE pe 2020. Ce a obținut România

Parlamentul European a votat, miercuri, bugetul Uniunii Europene pentru anul 2020. Printre amendamentele adoptate sunt și unele importante pentru România.

„Plenul Parlamentului European a votat, astăzi, propria poziție asupra Bugetului Uniunii Europene pentru anul 2020. Bugetul cuprinde și 50 de milioane de euro pentru sprijinirea fermierilor afectați de pesta porcină africană, inclusiv fermierii din România”, potrivit unui comunicat al europarlamentarului PNL Siegfried Mureșan, care precizează că aceste fonduri au fost alocate în urma amendamentelor depuse de europarlamentari PNL.

Potrivit acestuia, 30 de milioane de euro vor fi alocate către Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru măsurile specifice destinate fermierilor afectați de pesta porcină africană, în special pentru sprijinirea pieței produselor din carne de porc care a avut de suferit din cauza prezenței virusului.

Vor fi alocate și 20 de milioane de euro către Fondul pentru măsuri de urgență privind sănătatea animalelor și a plantelor. Mureșan a declarat că mare parte a fondurilor se vor duce către fermierii români, cei mai afectați la nivelul UE de pesta procină africană.

Europarlamentarii USR PLUS a reușit de asemenea să introducă mai multe amendamente importante în proiectul de buget al UE pentru 2020, potrivit unui comunicat al Alianței.

Astfel, bugetul UE prevede creșteri bugetare în câteva domenii cheie pentru România.

„Am insistat mult să fie finanțate întărirea asistenței tehnice pentru țările din estul Europei, creșterea bugetului pentru Parchetul european condus de Laura Codruța Kovesi, astfel încât să devină o instituție funcțională încă de anul viitor.

Aproape 2 miliarde de euro în plus vor intra, prin negocierea pe care am purtat-o, în programele care au un impact pozitiv în combaterea schimbărilor climatice și protecția mediului. Am susținut ca în repartiția fondurilor să fie inclus criteriul geografic. Nu putem să aplicăm doar criteriul excelenței pentru selecția proiectelor, când e vorba de urgențe. Țările din est nu trebuie penalizate, ci încurajate să prezinte proiecte în aceste domenii extrem de importante”, arată Clotilde Armand, raportor Renew Europe pentru bugetul 2020, citată de comunicatul de presă.

Proiectul de buget votat de Parlamentul european va intra în procedura de negociere în următoarele luni cu Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene.