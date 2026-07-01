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Video Cum comentează Dominic Fritz ipoteza că el și Siegfried Mureșan sunt spioni trimiși de Germania

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dominic fritz face declaratii
Dominic Fritz. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Președintele USR Dominic Fritz a transmis că o campanie „împotriva așa-zișilor spioni” este, în opinia sa, „păguboasă pentru România”, criticând discursurile publice care pun la îndoială loialitatea unor politicieni pe criterii etnice.

Acesta a comentat, într-un mesaj video postat pe Facebook, că ideea potrivit căreia ar fi implicat într-o presupusă „filieră germană” este nefondată. „Am fost întrebat de presă dacă e adevărat că vin pe filiera germană. Alții mă întreabă direct dacă sunt spion. Fraților, vă asigur că dacă Germania ar fi vrut să infiltreze pe cineva în politica românească, sigur ar fi găsit vreun Popescu sau Ionescu, nu fix un Fritz”, a spus liderul USR, într-un mesaj video postat miercuri pe Facebook. 

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El a făcut referire și la eurodeputatul Siegfried Mureșan, susținând că și acesta este ținta unor atacuri motivate etnic. „La fel e în cazul domnului Mureșan. Extremiștii împreună cu PSD golesc găleți de venin naționalist în capul lui, pentru că prenumele lui e Siegfried și are mama săsoaică”, a afirmat Fritz.

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Liderul USR a mai subliniat că astfel de mesaje sunt periculoase pentru societate, deoarece alimentează ura față de minorități. „Sunt atât de mulți cetățeni care au sânge german sau maghiar sau bulgar sau sârb sau rom sau tătar și avem nevoie de ei toți, pentru a fi o țară puternică. Ideea că ei ar iubi România mai puțin, că ar avea alte loialități doar pentru că au crescut cu mai multe limbi deodată nu are nicio legătură cu valorile tradiționale ale României”, a adăugat acesta.

În opinia sa, România are nevoie de politicieni care cunosc mai multe limbi străine, care atrag fonduri europene și investiții străine, nu de teorii ale conspirației. „Cei care susțin teorii ale conspirației de fapt promovează o Românie slabă, închisă, nesigură de sine și sabotează șansele țării de a fi puternică în Europa”, a conchis Dominic Fritz.

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Editor : Ana Petrescu

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