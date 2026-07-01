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Siegfried Mureșan: „Disciplina bugetară este linia roșie” în negocierile pentru viitorul Guvern

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Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan. Foto: Inquam Photos
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A supraîndatora România înseamnă a o slăbi, a declarat vicepreşedintele PNL Siegfried Mureşan, propus de PNL, USR şi UDMR pentru funcţia de prim-ministru, el afirmând că disciplina bugetară este linia roşie peste care liberalii nu pot trece în negocierile privind viitorul Guvern.

Potrivit acestuia, Guvernul Bolojan a redus cu aproape 30 de miliarde de lei deficitul bugetar în primele cinci luni din 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

„A supraîndatora România înseamnă a o slăbi. Disciplina bugetară este linia roşie peste care nu putem trece în negocierile privind viitorul Guvern. Este un angajament faţă de toţi românii cinstiţi pe care nu-l putem încălca. Guvernul condus de premierul Bolojan a redus cu aproape 30 de miliarde de lei deficitul bugetar în primele cinci luni din 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Această reducere este binevenită şi era absolut necesară pentru redresarea economică a ţării şi pentru dezvoltarea ulterioară pe baze solide'”, a scris el pe Facebook.

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În opinia sa, viitorul Guvern trebuie să continue această disciplină fiscală, văzută ca „singura cale” de creștere sustenabilă. „Este singura cale prin care putem creşte sustenabil, în următorii ani, investiţiile în modernizarea României şi nivelul de trai al oamenilor. Nu vom accepta niciun Guvern care va reveni la risipă imediat ce îşi începe mandatul. Această reuşită a Guvernului privind reducerea deficitului este şi reuşita tuturor românilor care au înţeles şi au susţinut aceste măsuri. Lor le datorăm continuarea acestui drum. Vom susţine doar un Guvern care continuă pe linia disciplinei bugetare, a reformelor şi a modernizării'', a transmis el.

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Editor : M.I.

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