Ministrul danez al Apărării se află în Groenlanda, împreună cu omologii săi islandez şi norvegian, cu ocazia unui exerciţiu de amploare organizat cu ţările NATO, dar de la care Statele Unite, care râvnesc acest teritoriu autonom danez, sunt absente, a anunţat luni Ministerul danez al Apărării.

„Situaţia actuală în materie de politică de securitate necesită o consolidare considerabilă a prezenţei forţelor armate în Arctica şi în Atlanticul de Nord”, a declarat ministrul apărării, Troels Lund Poulsen.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pe lângă danezi, trupe franceze, germane, suedeze şi norvegiene - în total peste 550 de soldaţi - participă la exerciţiul „Arctic Light 2025”, al cărui obiectiv este de a consolida capacitatea operaţională a forţelor armate pe imensa insulă arctică.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Lund Poulsen spune că exerciţiul în curs, coordonat cu guvernul din Groenlanda, „este un bun exemplu al angajamentului comun de a consolida capacitatea forţelor armate pentru a face faţă ameninţărilor din Arctica”.

Statele Unite, care deţin o bază aeriană în nordul teritoriului şi au criticat dur lipsa investiţiilor daneze în apărarea Groenlandei, sunt, în mod notabil, absente.

La sfârşitul lunii august, televiziunea daneză a dezvăluit că cel puţin trei americani, având legături cu preşedintele Donald Trump, au desfăşurat operaţiuni de influenţă pe insula polară.

Editor : C.A.