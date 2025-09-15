Live TV

Video&Foto Exercițiu militar în Groenlanda, cu participarea țărilor NATO. Statele Unite au fost excluse de la desfășurarea de forțe

Data publicării:
baza militara americana de la Pituffik, groenlanda profimedia-0327631883
Baza militară a SUA de la Pituffik, din Groenlanda Foto: Profimedia

Ministrul danez al Apărării se află în Groenlanda, împreună cu omologii săi islandez şi norvegian, cu ocazia unui exerciţiu de amploare organizat cu ţările NATO, dar de la care Statele Unite, care râvnesc acest teritoriu autonom danez, sunt absente, a anunţat luni Ministerul danez al Apărării.

„Situaţia actuală în materie de politică de securitate necesită o consolidare considerabilă a prezenţei forţelor armate în Arctica şi în Atlanticul de Nord”, a declarat ministrul apărării, Troels Lund Poulsen.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pe lângă danezi, trupe franceze, germane, suedeze şi norvegiene - în total peste 550 de soldaţi - participă la exerciţiul „Arctic Light 2025”, al cărui obiectiv este de a consolida capacitatea operaţională a forţelor armate pe imensa insulă arctică.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Lund Poulsen spune că exerciţiul în curs, coordonat cu guvernul din Groenlanda, „este un bun exemplu al angajamentului comun de a consolida capacitatea forţelor armate pentru a face faţă ameninţărilor din Arctica”.

Statele Unite, care deţin o bază aeriană în nordul teritoriului şi au criticat dur lipsa investiţiilor daneze în apărarea Groenlandei, sunt, în mod notabil, absente.

La sfârşitul lunii august, televiziunea daneză a dezvăluit că cel puţin trei americani, având legături cu preşedintele Donald Trump, au desfăşurat operaţiuni de influenţă pe insula polară.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
bile de la loto
2
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
3
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
Military Parade In Beijing China
5
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele...
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Digi Sport
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona ucraina
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
Oana Țoiu, după ce Rusia a ironizat autoritățile române: „Rușii nu au...
daniel david face declaratii la guvern
Cum s-a apărat Daniel David în fața moțiunii AUR: „Dacă nu suntem...
Xi Jinping și Donald Trump
Trump anunță victorios că a salvat TikTok în SUA: „Vor fi foarte...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, în plenul Senatului, la moțiunea AUR despre educație: Indiferent ce guvern este, trebuie să ia un pachet de măsuri
Fotbal: Încasările de la meciul Norvegia - Israel, direcţionate către „Medici Fără Frontiere” pentru sprijinul Gaza
Oana Țoiu promovează, la Viena, candidatura României pentru un loc în Consiliul Guvernatorilor AIEA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump la birou
Trump afirmă că pragul de 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare în cadrul NATO nu ar trebui să se aplice SUA
NATO Secretary General Mark Rutte
Mark Rutte speră ca ţările NATO să convină o ţintă generală de 5% din PIB pentru apărare, la summitul de la Haga
Donald Trump. FOTO: Profimedia Images
Borrell îi ia apărarea lui Trump: „A avut dreptate când a cerut țărilor NATO să-și crească cheltuielile pentru apărare. Ne-a avertizat”
loc de joaca din kiev bombardat
România și alte 10 țări NATO condamnă Rusia pentru atacuri: Bombardamentele asupra orașelor ucrainene constituie crime de război
Su-27 ale Rusiei, în zbor.
Rusia organizează exerciţii de luptă în Kaliningrad, un teritoriu rus la Marea Baltică înconjurat de țări NATO
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mofturile regale” ale regele Charles. Fostul său majordom a dat tot din casă: „Pasta de dinți era stoarsă cu...
Cancan
Răsturnare de situație după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Decizia finală a...
Fanatik.ro
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Mitică Dragomir îi dă un sfat fiului lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție după ce a fugit de la locul...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Cât câștigi dacă deschizi o cafenea Five to go. Care este profitul mediu lunar. Câți bani scoți dacă vinzi...
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în...
Pro FM
Divorț la Hollywood. Un rapper celebru a fost părăsit de soție cu doar patru zile înainte de a aniversa 29 de...
Film Now
Cei doi copii sunt totul pentru el. Colin Farrell, însoțit de băiatul lui adolescent, la gala Emmy. Actorul...
Adevarul
Vacanță de coșmar în România. Turiști polonezi, umiliți după ce au închiriat o mașină. „Mi-a scuipat tatăl”
Newsweek
La ce nivel vor ajunge pensiile militare în 2026? Când va crește vârsta de pensionare în sistem?
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
De ce Sofia Vergara a ratat Premiile Emmy 2025. Actrița a ajuns de urgență la spital aproape desfigurată: „O...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea