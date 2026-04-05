Explozibil descoperit lângă conducta Balkan Stream, a anunțat Aleksandar Vucic. Gazoductul alimentează cu gaz rusesc Serbia și Ungaria

Rucsacuri care conţineau explozibili au fost găsite duminică la Kanjiza, în nordul Serbiei, în apropierea conductei de gaze Balkan Stream, care furnizează gaz rusesc Serbiei şi Ungariei vecine, a anunţat preşedintele sârb Aleksandar Vucic, relatează AFP.

Cele două rucsacuri care conţineau „pachete mari cu explozibili şi detonatoare” au fost găsite de poliţie şi armată „la câteva sute de metri de conductă”, a declarat Vucic, lăudând „munca bună a serviciilor de informaţii” sârbe.

„L-am informat pe premierul ungar (Viktor Orban - n.r.) despre primele elemente ale anchetei desfăşurate de autorităţile noastre militare şi poliţieneşti cu privire la ameninţarea la adresa acestei infrastructuri critice de gaze”, a adăugat el, fără a menţiona posibili suspecţi sau motive, notează Agerpres.

El a menţionat doar „urme”, despre care nu a putut spune nimic deocamdată, şi a specificat că explozibilul ar fi putut „ameninţa multe vieţi” şi ar fi putut provoca daune semnificative conductei de gaz.

Balkan Stream, o extensie a TurkStream care trece pe sub Marea Neagră, este destinată transportului de gaze ruseşti către Serbia şi Ungaria.

Serbia este puternic dependentă de aceasta, deoarece marea majoritate a gazelor sale provine din Rusia, la un preţ mult sub cel de pe piaţa europeană.

Candidată la aderarea la Uniunea Europeană, Serbia este una dintre puţinele ţări de pe continent care nu au impus sancţiuni Rusiei după invazia din Ucraina şi rămâne văzută ca un aliat al Kremlinului.

La rândul său, conform Reuters, premierul ungar Viktor Orban a declarat că a avut o convorbire la telefon cu preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, care i-a spus că au fost găsiţi explozibili în apropierea infrastructurii de gaze din Serbia care leagă ţările lor.

Orban, care este un aliat al lui Vucic şi se confruntă cu alegeri pe 12 aprilie, a scris duminică într-o postare pe Facebook că „autorităţile sârbe au găsit explozibili distructivi şi echipamentele necesare pentru activare la infrastructura critică de gaze care leagă Serbia şi Ungaria”.

„O anchetă este în desfăşurare. Am convocat un consiliu extraordinar de apărare pentru această după-amiază”, a precizat Orban.

