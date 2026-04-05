Explozibil descoperit lângă conducta Balkan Stream, a anunțat Aleksandar Vucic. Gazoductul alimentează cu gaz rusesc Serbia și Ungaria

Gazoductul Balkan Stream în timpul construcției Foto: novosti.rs

Rucsacuri care conţineau explozibili au fost găsite duminică la Kanjiza, în nordul Serbiei, în apropierea conductei de gaze Balkan Stream, care furnizează gaz rusesc Serbiei şi Ungariei vecine, a anunţat preşedintele sârb Aleksandar Vucic, relatează AFP.

Cele două rucsacuri care conţineau „pachete mari cu explozibili şi detonatoare” au fost găsite de poliţie şi armată „la câteva sute de metri de conductă”, a declarat Vucic, lăudând „munca bună a serviciilor de informaţii” sârbe.

„L-am informat pe premierul ungar (Viktor Orban - n.r.) despre primele elemente ale anchetei desfăşurate de autorităţile noastre militare şi poliţieneşti cu privire la ameninţarea la adresa acestei infrastructuri critice de gaze”, a adăugat el, fără a menţiona posibili suspecţi sau motive, notează Agerpres.

El a menţionat doar „urme”, despre care nu a putut spune nimic deocamdată, şi a specificat că explozibilul ar fi putut „ameninţa multe vieţi” şi ar fi putut provoca daune semnificative conductei de gaz.

Balkan Stream, o extensie a TurkStream care trece pe sub Marea Neagră, este destinată transportului de gaze ruseşti către Serbia şi Ungaria.

Serbia este puternic dependentă de aceasta, deoarece marea majoritate a gazelor sale provine din Rusia, la un preţ mult sub cel de pe piaţa europeană.

Candidată la aderarea la Uniunea Europeană, Serbia este una dintre puţinele ţări de pe continent care nu au impus sancţiuni Rusiei după invazia din Ucraina şi rămâne văzută ca un aliat al Kremlinului.

La rândul său, conform Reuters, premierul ungar Viktor Orban a declarat că a avut o convorbire la telefon cu preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, care i-a spus că au fost găsiţi explozibili în apropierea infrastructurii de gaze din Serbia care leagă ţările lor.

Orban, care este un aliat al lui Vucic şi se confruntă cu alegeri pe 12 aprilie, a scris duminică într-o postare pe Facebook că „autorităţile sârbe au găsit explozibili distructivi şi echipamentele necesare pentru activare la infrastructura critică de gaze care leagă Serbia şi Ungaria”.

„O anchetă este în desfăşurare. Am convocat un consiliu extraordinar de apărare pentru această după-amiază”, a precizat Orban.

Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
Te-ar putea interesa și:
gazoduct foto novosti rs
Explozibilii găsiţi în apropierea gazoductului Balkan Stream, o operaţiune rusească sub steag fals, consideră Ucraina
Alegeri Ungaria
Cum a cumpărat Viktor Orban mass-media din Ungaria cu bani de la UE și de ce Peter Magyar nu o poate recupera
robert fico face declaratii
După Viktor Orban, și premierul slovac Robert Fico cere anularea sacțiunilor UE pentru petrolul și gazele rusești
Viktor Orban
Capcanele puse de Viktor Orban în instituțiile-cheie din Ungaria pentru a-i împiedica pe oponenții săi să guverneze țara
Viktor Orban
Ungaria, la răscruce: direcția în care s-ar îndrepta țara dacă Viktor Orban pierde puterea. Ce s-a angajat să facă Peter Magyar
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”