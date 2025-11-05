Live TV

Extrema dreaptă germană, acuzată că găzduieşte o „celulă pro-rusă în adormire”: „Nu ar vrea un stat inamic să ştie exact acest lucru?”

Ședință în plenul Bundestagului german. Foto - bundestag.de
Ședință în plenul Bundestagului german. Foto - bundestag.de
Parlamentarii germani au acuzat miercuri extrema dreaptă că adăposteşte o „celulă pro-rusă în adormire” şi că foloseşte proceduri parlamentare pentru a transmite informaţii sensibile Moscovei. Partidul AfD a respins acuzațiile, fără însă a le aborda punctual.

Principalul partid de opoziţie, AfD, a fost criticat în octombrie pentru interpelările sale parlamentare „problematice” privind infrastructura critică şi forţele armate ale Germaniei, cu scopul de a transmite informaţii confidenţiale către Moscova.

La cererea conservatorilor (CDU/CSU) şi a social-democraţilor (SPD), membri ai coaliţiei de guvernare, Bundestagul a dezbătut miercuri impactul legăturilor AfD cu Rusia asupra intereselor de securitate ale Germaniei.

Întrebările parlamentare adresate de AfD vizează în detaliu livrările de arme către Ucraina, centralele electrice, producţia de drone şi bazele Bundeswehr, a menţionat Marc Henrichmann, preşedintele comisiei de control asupra serviciilor de informaţii, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Ce legătură au aceste întrebări detaliate cu activitatea parlamentară? Nu ar vrea un stat inamic să ştie exact acest lucru despre duşmanii săi? Cred că da”, a denunţat deputatul conservator.

Cu Kremlinul, „legăturile nu ar putea fi mai strânse”, a continuat el, referindu-se la o „celulă pro-rusă în adormire” din cadrul AfD şi invocând mai mulţi membri care ar fi participat la aceasta.

AfD respinge acuzațiile

Partidul în cauză a respins acuzaţiile „răuvoitoare”, fără a le aborda în mod specific.

„Dacă ar fi fost ceva adevărat, ne-aţi fi închis de mult timp”, a răspuns vehement Markus Frohnmaier, vicepreşedintele grupului parlamentar AfD.

Aceasta ar fi „sub controlul absolut” al Rusiei, a afirmat Henrichmann, referindu-se la documente strategice de la Kremlin.

„Guvernul federal a răspuns la întrebările noastre, iar răspunsurile sunt disponibile publicului”, a adăugat deputatul AfD Stefan Keuter, precizând că aceasta este o dovadă a naturii inofensive a solicitărilor parlamentare.

Parlamentarii AfD vor să meargă în Rusia

După un loc doi istoric la alegerile federale din februarie, AfD se află acum în faţa conservatorilor cancelarului Friedrich Merz în mai multe sondaje.

Acest partid politic vrea să „submineze interesele de securitate germane” şi „este un pericol real pentru democraţia noastră”, a spus şi social-democrata Sonja Eichwede.

Dezbaterea parlamentară s-a concentrat, de asemenea, asupra planurilor parlamentarilor de extremă dreapta de a călători în Rusia.

Frohnmaier îşi anunţase intenţia de a vizita Rusia în primăvară, invocând necesitatea de a menţine un dialog deschis cu Moscova, după care a renunţat la acţiune.

Rusia este acuzată, în ciuda negărilor sale, de o vastă campanie de spionaj, dezinformare şi sabotaj în Germania şi în alte părţi ale Europei.

